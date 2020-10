"La Ferragni aspetta una femminuccia". Ma l'indiscrezione fa infuriare Chiara

Le notizie in esclusiva si sa piace sempre darle ai diretti interessati. Ma questa volta Fedez e Chiara Ferragni potrebbero essere stati battuti sul tempo. Il settimanale Oggi ha rivelato, in esclusiva, che la coppia è in attesa di una bambina. E la notizia, che sembrerebbe essere più di un sussurro di corridoio, ha indispettito non poco la futura mamma. L'influencer, infatti, ha affidato ai social network un messaggio seccato sull'indiscrezione trapelata nelle ultime ore.



Solo una settimana fa i Ferragnez hanno annunciato il lieto evento con un tenero post. L'onore di confermare l'attesa del secondo figlio é toccato al piccolo Leone che, sventolando l'ecografia del nascituro, ha svelato al popolo del web la seconda gravidanza di Chiara Ferragni. Ora a pochi giorni di distanza la rivista Oggi ha fatto trapelare una ghiotta indiscrezione, dando per certo l'arrivo di una bambina. "L'imprenditrice è alla sedicesima settimana di gravidanza e Oggi in edicola è in grado di anticipare che il secondo figlio della coppia è femmina ", si legge nell'articolo del settimanale.

Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi (come sempre)?

Adesso che vi arriverà una bimba...

Unain piena regola che non ha lasciato indifferenti Fedez e sua moglie. Chiara Ferragni, infatti, è apparsa sul suo profilo Instagram per manifestare tutto il suo disappunto per la notizia, replicando seccata: "". L'imprenditrice digitale ha pubblicato il breve messaggio nelle storie del suo account personale, lasciando intuire che la fuga di notizie ha creato malcontento in famiglia. Nessuna smentita ufficiale ma solo il dispiacere - forse - di non essere arrivati prima a fare l'annuncio In realtà che unfosse atteso in casa Lucia Ferragni lo si sapeva da tempo. O meglio, l'indiscrezione circolava da giungo cioè prima che Fedez e Chiara Ferragni annunciassero di essere in dolce attesa. La frase: "", sfuggita alla madre dell'influencer, Marina Di Guardo, durante un video pubblicato su Instagram aveva scatenato i fan della coppia. Parole sibilline che già a giugno sembravano confermare da un lato che la Ferragni fosse incinta e che per Leone si tratti di una sorellina e non di un fratellino.