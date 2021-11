La Fico porta Soleil in tribunale: "L'ho denunciata per quella parola"

Quel "bye bitch" Raffaella Fico non lo ha mai digerito. Il saluto americano - pronunciato da Soleil Sorge dopo l'eliminazione dell'ex di Balotelli dal Grande fratello vip - è stato considerato troppo offensivo per lasciare correre. Così è scatta la denuncia. " La porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette ", ha confermato la Fico nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, come riporta il sito Biccy.

Il caso sulle parole pronunciate da Soleil Sorge poco dopo l'eliminazione di Raffaella dal Gf Vip avevano già portato le due a un acceso confronto. Tra le due non è mai corso buon sangue all'interno del programma, ma rientrata nella Casa a una settimana dall'addio Raffaella Fico aveva accusato la Sorge di averla offesa con quel "ciao, tro...", un'espressione molto in voga negli Stati Uniti ma sottilmente offensiva. " Non posso più accettare le tue cattiverie - l'aveva incalzata nel faccia a faccia - ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto. Hai detto parole orribili e lo sai. Tipo quel termine inglese conosciuto da tutti. Quella parola ha un significato, mia figlia conosce l'inglese ".

L'opinionista Sonia Bruganelli aveva invitato l'ex di Balotelli a ridimensionare le accuse, considerando il saluto un modo di dire tipico americano. Raffaella Fico aveva fatto capire a tutti però che la faccenda sarebbe stata affrontata nelle " opportune sedi ", ma di denuncia vera e propria la napoletana ne ha parlato durante una chiacchierata con Nuovo Tv. Intervistata sull'esperienza nel reality di Canale 5, Raffaella Fico non ha fatto passi indietro: " Sì l'ho denunciata. Sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in televisione e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno ".