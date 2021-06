"Finto amico", il padre del primo eliminato all'Isola attacca un concorrente

A causa delle restrizioni contro il contagio da coronavirus e della necessità di effettuare la quarantena al rientro in Italia, per la prima volta nella sua storia il vincitore dell'Isola dei famosi verrà proclamato direttamente in Honduras. Una novità dettata dalle necessità, che potrebbe anche rappresentare un precedente interessante per il programma in vista di una revisione del format o, comunque, di qualche cambiamento a partire dalla prossima stagione. Awed, Matteo Diamante, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser e Valentina Persia sono i finalisti 2021 dell'Isola dei famosi, pronti a darsi a battaglia fino alla fine per conquistare l'ambito premio.

Dei 6 finalisti, solo 2 di loro hanno iniziato l'avventura in Honduras fin dal primo giorno e sono più determinati che mai ad arrivare fino alla fine. Nel Paese sudamericano sono arrivate anche Cecilia Rodriguez e Arianna Cirinnone, fidanzate di Moser e di Cerioli, che si sfideranno per contendersi un abbraccio dal loro fidanzato: solo una ci riuscirà. In Honduras è arrivato anche il fratello di Awed per sostenerlo in quest'ultimo rush finale. In studio, Ilary Blasi e i suoi opinionisti. Non è stata un'edizione semplice: sono stati innumerevoli gli abbandoni e i ritiri per infortuni, alcuni dei quali piuttosto seri come quello a Paul Gascoigne o quelli, entrambi di tipo oculistico, di Elisa Isoardi e di Brando Giorgi. Senza dimenticare la mano di Iva Zanicchi, costretta a lasciare la diretta poche settimane fa a causa di una puntura. Tante sono state le discussioni e le liti, alcune molto accese. Nessun amore è scoppiato quest'anno all'Isola dei famosi ma sono nati intensi rapporti di amicizia come quello tra Vera Gemma, ormai a casa e insieme al suo Jedà, e Awed.