Fiordaliso: “Mia mamma mi ha chiamato per dirmi che stava morendo”

E’ disperata la cantante Fiordaliso in collegamento a “Live Non è la D’Urso ”. Sua mamma, una donna senza nessuna patologia particolare, non c’è più, scomparsa per il coronavirus, senza che lei o la sua famiglia potessero accompagnarla al cimitero o vederla per l’ultima volta per salutarla. Lo aveva raccontato proprio Fiordaliso con un commovente post in cui raccontava che questo virus le aveva strappato la mamma ma suo papà si era salvato.

Questa sera è a " Live non è la D'Urso": “ Non so chi si è ammalata per prima - racconta a Barbara D’Urso- se io o mia mamma. E’ stato molto difficile, io l’ho accudita per cinque giorni poi l’ho salutata quando l’hanno portata via in ospedale e non l’ho più vista. Poi si è ammalato anche mio padre e mia sorella quindi è stato tutto un susseguirsi di eventi .

Dopo 11 giorni ho ricevuto una telefonata, era mia mamma che mi diceva: “Sto morendo”. Aveva sentito che non ce l’avrebbe fatta e mi ha chiamato con il telefono di un’infermiera. E’ la modalità con cui ti portano via i tuoi cari che è assurda, è che non li senti più, non puoi andare a trovarli, ad accompagnarli nell’ultimo istante della loro vita".

Un racconto che accompagnato dalle lacrime della cantante fa davvero commuovere, e il motivo della sua apparizione nonostante il lutto, è quello di raccontare questa terribile vicenda come monito di rimanere a casa e di non scherzare con questo virus.

“ Noi, lo abbiamo anche preso sottogamba - racconta la cantante - Quando mi è iniziata sembrava un’influenza. Io ho avuto 38 di febbre dolori molto forti ai muscoli e mi era andato via l’olfatto e il gusto. Quando si è ammalata mia mamma io la gli facevo anche le battute: ‘Non è che ti sei presa il coronavirus’ le dicevo scherzando ”.

E poi Marina Fiordaliso racconta il momento in cui ha capito che quella che aveva non era un’influenza ma qualcosa di molto terribile: “Ho capito di avere anche io il coronavirus quando lo hanno riscontrato a mia mamma in ospedale. Lì mi sono resa conto di averlo preso anche io anche se non ho fatto il tampone, ora l’8 devo fare quello per vedere se sono ancora positiva”.

Dalle sue parole anche lo sconcerto di come sia stato possibile prendere questo virus tremendo: “ Mia mamma era una donna sana di 79 anni, non usciva andava solo qualche volta a giocare al lotto dal tabaccaio o a prendere un caffè. Magari lo starnuto di qualcuno, per questo ripeto state a casa se tenete ai vostri cari perché io mia mamma non ce l’ho più ”.