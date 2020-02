Francesca Alotta: "Ho perso un bambino e combatto contro un tumore"

Dopo un lungo periodo lontana dai riflettori, la cantante Francesca Alotta è stata ospite a Vieni da me, dove dove ha confessato i molti momenti drammatici che ha dovuto affrontare nella sua vita privata.

Dopo il grande successo ottenuto dalla canzone "Non amarmi", con cui - insieme ad Aleandro Baldi - vinse la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1992, Francesca Alotta non è più riuscita a replicare una tale fortuna in campo musicale. Nel 2004 è tornata a farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Music Farm, per poi ritornare nel radar della popolarità grazie alla prima edizione di Ora o mai più nel 2018.

Ma se la carriera professionale non ha regalato a Francesca Alotta le grandi soddisfazioni che forse avrebbe meritato, il destino le ha riservato alcune sorprese ben peggiori per quanto riguarda la vita privata e personale. Nel salotto di Caterina Balivo, la cantante ha confessato che il primo dramma è arrivato proprio nel periodo di quel famoso Sanremo che le cambiò la vita: "Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l'ho perso quando ho scoperto che lui aveva un'altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e poi ho deciso di lasciare mio marito".

Purtroppo la perdita del figlio ha provocato delle ferite incurabili, non solo a livello psicologico ma anche fisico: "Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l'istinto materno". Tale istinto materno, adesso, Francesca Alotta lo riversa nell'aiutare gli altri: "Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio".

Con gli uomini, la cantante è stata particolarmente sfortunata. Mentre era impegnata con Music Farm, un fidanzato le svuotò il conto in banca cointestato, mentre un'altra persona che stava frequentando si rivelò poi uno stalker. Francesca Alotta racconta: "Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare".

Ma per Francesca Alotta le tragedie non sono ancora finite. Adesso la cantante si trova a dover combattere un tumore, un nemico forse persino più ostile rispetto altri che hanno tormentato la sua vita: "È l'ennesima battaglia, quando stai rischiando la tua vita ti rendi conto di quanto essa sia preziosa". "Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia", ha chiosato Francesca Alotta, facendo affidamento sul sentimento sincero dell'amicizia.