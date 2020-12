Il dolore di Francesco Oppini per la morte della ex: "Non so come ho fatto a uscirne"

Sorrisi e lacrime per Francesco Oppini nella prima intervista, rilasciata a Verissimo, dopo il suo addio al Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti è stato ospite di Silvia Toffanin nel programma di Canale 5 per ripercorrere la sua incredibile esperienza nel reality. E non sono mancati i momenti di commozione per i lutti che purtroppo il destino gli ha posto davanti nel corso della sua vita.

La commozione è arrivata forte come un pugno dritto nello stomaco quando la conduttrice gli ha mostrato una foto di Giuseppe Lanza di Scalea, ex compagno di, morto il 20 ottobre scorso quando lui era già nella casa del Grande Fratello. L'uomo, che Francesco Oppini ha chiamato "padre" in più occasioni, ha lasciato un ricordo importante nel cuore dell'ex gieffino nonostante la separazione dalla madre. Il dolore per la sua morte improvvisa ha riaperto un'altra vecchia ferita nel cuore di Oppini, che quando aveva solo 20 anni perse la fidanzata Luana in un tragico incidente automobilistico.

A Silvia Toffanin Francesco Oppini non ha nascosto di aver vissuto uno dei periodi più difficili della sua giovane vita. Un dramma dal quale ha fatto fatica a risollevarsi: " Dopo l'accaduto non sapevo neanche dove fossi e cosa stessi vivendo. Perché sono cose che non ti aspetti mai e pensi sempre che siano cose che capitino ad altri. Non so bene, ancora adesso, come ho fatto a uscirne illeso mentalmente. Queste cose possono cambiarti molto".

Ad aiutarlo e a spronarlo a tornare a vivere sono stati i suoi affetti più cari: " Mia madre, mio padre Giuseppe e gli amici veri sono stati quelli che mi hanno tirato sù da per terra per raccogliermi quasi con il cucchiaino. Mi spronavano a tornare a vivere come Luana avrebbe voluto, con il sorriso. E con il tempo ci sono riuscito anche se la cosa non passerà mai" . Un dolore troppo devastante per essere rimosso.