Francesco Sarcina svela: "Ho sniffato le ceneri di mio padre come Keith Richards"

Sesso, droga e rock'n'roll. La vita di Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni, è come quella dei veri rocker, che hanno fatto della sregolatezza uno stile di vita. L'artista, 45 anni, un matrimonio fallito alle spalle e due figli, deve la sua fortuna alla carriera musicale e del suo percorso ne ha parlato nella sua prima biografia "Nel mezzo". Un libro intimo e a tratti crudo nel quale il cantante ha svelato particolari scioccanti della sua vita, uno dei quali legato alla morte del padre.

" Ero un ragazzino veloce e agile, riuscivo a barcamenarmi. Uscivo di casa e trovavo il cemento, le auto e i ragazzi sui motorini, i pacchi di erba da portare ", ha raccontato Francesco Sarcina della sua adolescenza trascorsa alla periferia di Milano nella sua ultima intervista a FQ Magazine. Preludio di quello che l'avrebbe travolto quando non era ancora che un sedicenne. " Mi sono massacrato di alcol e di droghe - prosegue il leader delle Vibrazioni - perché tutto sommato lottavo contro qualcosa. Non mi sento di colpevolizzare nessuno per le scelte che ho fatto. Sono un sopravvissuto ".

Mio padre era come me, amava la musica e le donne. C'era una gara conflittuale tra noi. Quando ho realizzato il mio sogno sapevo che era orgoglioso di me

Una volta l'ho portato ad un mio concerto e l'ho messo sotto il palco. Non se la stava godendo come avrebbe voluto. Era lì con un mezzo sorriso e mi immaginavo come sarebbe stato se fosse stato nel pieno della sua forma. Si sarebbe ringalluzzito con i suoi amici, sarebbe venuto dietro al palco a rompermi le palle

Una vita sempre al limite tra donne sbagliate, sesso e perversioni, dipendenze e alcool. Un matrimonio naufragato con l'influencer le accuse reciproche di infedeltà finite sui giornali . Una vita nella quale, nonostante tutto, la famiglia gli è sempre stata accanto. Ed è la figura del padre quella che Francesco Sarcina ricorda con più affetto nell'intervista. Un uomo strappato alla vita troppo, nel quale il cantante si è sempre rivisto: "". Poi l'ictus e lache ha cambiato tutto e ha inchiodato il padre a una vita priva di quella frenesia che li accomunava: "".