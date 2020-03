Il fratello di Iannone sbugiarda la De Lellis: "Qualcun altro sta facendo i festini"

Negli ultimi giorni, dopo la conferma della rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, si rincorrono rumors riguardanti presunti tradimenti di lui e festini cui avrebbe partecipato a Lugano.

Secondo le indiscrezioni iniziate a circolare in rete, pare siano questi i motivi che avrebbero scatenato la decisione della influencer di interrompere la sua relazione con il motociclista. Ma, mentre nelle ultime ore si rincorrono sempre più velocemente le voci su un ipotetico ritorno di fiamma tra la De Lellis e Andrea Damante, che pare stiano trascorrendo una quarantena super romantica in quel di Pomezia, il fratello di Andrea Iannone ha deciso di rompere il silenzio lanciando una sonora frecciata alla sua ex cognata.

Stanco di ascoltare pettegolezzi riguardanti la vita privata del fratello, Angelo ha postato una Instagram story che ha fatto molto discutere e lasciato intendere che, così come confermato anche d Gabriele Parpiglia, la De Lellis e Damante siano tornati insieme alla faccia di chi, invece, sta vivendo la quarantena solo insieme alla sua famiglia.

“ Per tutte queste pseudo persone, se così possono chiamarsi, che non so cosa stanno inventando da giorni...Sappiate che noi siamo in famiglia da un mese senza festini né nulla – ha scritto il fratello dello sportivo concludendo la sua precisazione con una frecciatina al veleno contro Giulia - . Credo che i festini si facciano altrove in silenzio...per poi...tirarli fuori a tempo debito...A buon intenditor, poche parole ”.

Dalle parole di Angelo Iannone, dunque, si potrebbe dedurre che il giovane sia a conoscenza di fatti ancora non noti al grande pubblico. Il fratello di Andrea, infatti, ha lasciato intendere che, a differenza di quanto si continui a vociferare, non è Andrea a nascondere qualcosa della sua vita privata, ma qualcun altro che starebbe preferendo fare tutto sottobanco per uscire allo scoperto quando i tempi saranno migliori.

La De Lellis, dal canto suo, ha preferito non replicare alle velate accuse del suo ex cognato ma, forse per mettere a tacere le voci di una quarantena romantica con Damante, ha pubblicato le ultime Instagram story mostrando solo insieme al fratello Giuseppe.