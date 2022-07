Dopo la gaffe sulla Marmolada, Rosolino ci ricasca poi si scusa: "Cosa facciamo, smettiamo di sorridere?"

Prosegue a colpi di commenti su Instagram la polemica che ha travolto Massimiliano Rosolino nelle scorse ore. Il campione olimpico di Sydney 2000 è finito al centro delle critiche per avere pubblicato sulla sua pagina Instagram una fotografia da Canazei, nella quale ride e festeggia le sue vittorie nelle ore in cui si stava consumando il dramma della Marmolada. In molti hanno trovato inopportuno e di cattivo gusto il suo gesto, ma lui - nonostante l'insistenza del popolo dei social - di rimuovere il suo post non ne ha voluto sapere. Anzi. Lo sportivo ha replicato giustificandosi, salvo poi chiedere scusa a chi si è sentito ferito dal suo gesto.

Per capire la portata dell'indiganzione dei follower, basta guardare il profilo Instagram di Rosolino. Lo sportivo condivide saltuariamente foto e video dei suoi impegni sportivi, ricevendo poche decine di commenti ai suoi contenuti. L'ultimo post nel quale si è mostrato sorridente e felice con alle spalle la Marmolada, però, è stato letteralmente preso d'assalto dagli utenti della popolare piattaforma. In poche ore si sono accumulati oltre un migliaio di commenti, la maggior parte dei quali di sdegno e critica. In molti hanno chiesto la rimozione del contenuto definito " vergognoso" e "irrispettoso " verso i morti della tragedia della Marmolada e le loro famiglie distrutte.