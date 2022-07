Ride davanti alla Marmolada. Lo scivolone di Massimiliano Rosolino

L'ultimo post condiviso da Massimiliano Rosolino sulla sua pagina Instagram sta facendo indignare tutto il web. Il campione di nuoto è finito nel mirino delle critiche per avere condiviso uno scatto da Canazei, dove è attualmente impegnato in alcuni eventi sportivi. Ma la foto, in cui appare sorridente e felice con tanto di caption gioiosa, stona con il dramma che si sta consumando da ore sulla Marmolada, che si vede sullo sfondo della sua foto.

" Chi non ride non vince #smile #winner ", ha scritto Rosolino su Instagram, pubblicando una foto in cui sorride spensierato da Canazei in Val Di Fassa (dove ha presumibilmente vinto una gara) senza pensare che, a soli quattordici chilometri dal posto in cui si è taggato, i soccorritori da ore cercano i corpi dei dispersi rimasti sotto alla valanga di ghiaccio staccatasi dalla Marmolada. Una mancanza di delicatezza e tatto la sua, che non è sfuggita ai follower che hanno commentato con sdegno il suo post: " Forse oggi non c'è molto da ridere lì...", "Ma cancella sta foto!", "Girati, alle tue spalle ci sono ancora decine di persone morte sotto ghiaccio e fango, che c'è da ridere? ".

Qualcuno è arrivato addirittura a insultare Massimiliano Rosolino per la sua leggerezza, se così si può definire, perché è impossibile pensare che lo sportivo lo abbia fatto intenzionalmente. Eppure alle sue spalle nella foto si intravede proprio la Marmolada, il luogo dove domenica 3 luglio un seracco di ghiaccio si è distaccato dal ghiacciaio, travolgendo decine di escursionisti e uccidendone almeno sette. Alcuni follower lo hanno fatto notare al campione di nuoto partenopeo, che però non ha rimosso il contenuto né modificato la sua descrizione per evitare ulteriori critiche.