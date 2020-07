Gambe storte e cellulite: Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni e le altre fanno "outing"

In un mondo, quello del web, sempre più apparenza e artificio ci volevano le vip a mettere in mostra i loro difetti per provare a smuovere le acque. Come se tutte si fossero messe d'accordo per promuovere lo stesso messaggio di body positive: siamo come siamo e dobbiamo andarne fiere anche (e soprattutto) sui social network. Così, alla spicciolata, una dopo l'altra Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e le altre hanno deciso di vuotare il sacco, parlando apertamente dei loro difetti fisici, quelli che ogni donna ha, ma che sul web si nascondo bene grazie a filtri e fotoritocco.

Ad aprire la strada verso una nuova forma di visione social è stata Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker. Due settimane fa il suo post - struccata e con i brufoli in primo piano a passeggio per Venezia - ha ricevuto il consenso di migliaia di follower, aprendo - di fatto - un serio dibattito sulla necessità di dover sempre apparire perfette e su un utilizzo più consapevole e reale dei social. Il suo "coraggio", come lo hanno definito in molti, ha dato il la ad altri volti noti dello spettacolo che hanno deciso di mettersi letteralmente a nudo, svelando i loro difetti fisici.

Cellulite e smagliature: la risposta vip al body shaming

La prima e più audace è stata Alessia Marcuzzi. Nel suo ultimo post Instagram la conduttrice ha pubblicato uno scatto a figura intera, dove spiccano le sue lunghe e discusse gambe. Lei, che da tempo è nel mirino del gossip per la presunta liason con Stefano De Martino, ha giocato d'anticipo con i suoi haters, confessando di avere un problema con le sue gambe, ma di saperle apprezzare e valorizzare: " Vi anticipo: sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite...avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra. Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatelo ".

A farle eco anche Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che in questi giorni si gode le vacanze in Sardegna con la sua famiglia al completo. Sulla sua pagina Instagram la Ferragni ha pubblicato uno scatto del suo lato b, ma alcuni utenti hanno sottolineato come sui suoi glutei non si intravedesse neppure un filo di cellulite. " Fidati, dipende solo dalla luce... - ha replicato la moglie di Fedez - la cellulite ce l’abbiamo quasi tutte. Siamo tutte stupende e davvero, abbiamo tutti cellulite e smagliature.. Fanno parte dell’essere donna ".