L'indiscrezione su Sirius: "Il corteggiatore di Gemma Galgani è fidanzato"

Mentre Giovanna Abate si appresta a fare la sua scelta, Gemma Galgani combatte contro la gelosia per il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli. Alcuni like sospetti e la complicità con un'altra dama del programma, Valentina, hanno indotto Gemma a dubitare delle reali intenzioni di Sirius. Ora una nuova "bomba" potrebbe incrinare ulteriormente il loro nascente rapporto. Secondo nuove indiscrezioni circolate sul web, infatti, l'ufficiale della marina mercantile sarebbe fidanzato.

Nicola Vivarelli non è nuovo a finire nel mirino degli utenti del web per segnalazioni e indiscrezioni. Sin dal suo arrivo in studio per corteggiare Gemma Galgani, Sirius ha attirato non poche critiche. Gli spettatori non credono, infatti, nel suo interesse per Gemma, visti gli oltre 40 anni di differenza di età. Per molti - tra tutti Tina Cipollari - il 26enne starebbe sfruttando la popolarità della dama torinese. Su di lui e sulla sua vita privata si sono scatenati gli "investigatori" del web che, in un primo momento,avevano insinuato fosse gay e oggi affermano che è fidanzato.