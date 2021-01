Gerry Scotti diventa nonno; è nata Virginia la sua prima nipote

Dopo il grande spavento per il Covid finalmente una bella notizia per il conduttore Gerry Scotti. Il 15 dicembre è nata infatti la sua prima nipote Virginia. A darne la notizia solo oggi è il settimanale Gente che ha raccontato anche alcuni particolari. Virginia, la piccola che ha preso il nome del nonno (appunto, Virginio Scotti) è la figlia di Edoardo Scotti, figlio unico di Gerry avuto dalla prima moglie Patrizia Grosso, e della giornalista Mediaset Ginevra Piola.

Gerry, ospite qualche tempo fa della trasmissione Verissimo aveva già raccontato la sua felicità nell’apprendere questa notizia: " Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno ”, aveva raccontato a Silvia Toffanin.

In quell’occasione aveva anche rivelato il modo in cui suo figlio Edoardo, regista di Mediaset, gli aveva dato il lieto annuncio. “ Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo ”.