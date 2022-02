Gerry Scotti o Rudy Zerbi: con chi ce l'ha Mammucari? "Una cosa cattiva..."

Non si può andare d'accordo con tutti e Teo Mammucari lo ha dimostrato nell'ultima puntata de Le Iene prestandosi a rispondere alle insidiose domande del "Passaparolaccia". L'intervista ha rivelato cosa pensa il conduttore di alcuni volti noti del piccolo schermo ma senza fare nomi e cognomi. Le sue risposte "al buio", però, non sono state così difficili da interpretare, almeno quelle riferite agli unici due volti maschili presenti nella rosa dei personaggi: Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Se di uno Mammucari ha ammesso di avere molto rispetto, per l'altro non ha speso parole di stima. Anzi. Il riferimento ai due colleghi di Tu si que vales è stato avvalorato dal tentativo scherzoso del conduttore di tirare in ballo la stessa Belen, che gli poneva le domande. " Lo sai benissimo! ", ha detto Teo in un paio di occasioni proprio parlando dei due uomini, come a dire che lei - che di Tu si que vales è conduttrice da anni - è stata testimone dei rapporti tra i giudici.

Di uno dei due, Teo Mammucari ha detto: " C'è rispetto reciproco, nessuna rivalità né invidia. Un suo pregio? Il linguaggio forbito. Un difetto? Piange troppo. Se è potente? Lo è cento volte più di me. Se litighiamo non lavoro più? No, continuo a lavorare ma non con la persona. È Furbo". Dell'altro invece il conduttore ha raccontato di non provare simpatia (e la cosa sarebbe reciproca) e di averci litigato in passato per colpa di una ragazza. "Mi chiedi se ci siamo scusati? No. Io invidioso di lui? Zero. Descriverlo in una parola? Dovrei dire una cosa cattiva, non me la sento. Passaparolaccia ".