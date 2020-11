Gf Vip, Andrea Zelletta fa una strana richiesta: "Voglio un bagno, senza telecamere per sfogarmi"

Comincia a farsi pesante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo l'annuncio dell'allungamento del programma. Nel corso dell'ultima diretta Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che la finale del reality è stata posticipata a fine febbraio. Un allungo di oltre due mesi che ha lasciato frastornati i concorrenti. E se da una parte la Gregoraci e Oppini hanno manifestato tutto il loro disappunto, annunciando anche possibili ritiri, dall'altra qualcuno ha fatto buon viso a cattivo gioco, accettando la novità ma chiedendo in cambio un "permesso speciale".

Protagonista dell'inusuale richiesta è stato, che nella casa è entrato settanta giorni fa. Una lunga permanenza vissuta tra alti e bassi che oggi comincia a pesare. Per questo l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere disposto ad accettare il prolungamento della trasmissione, ma a patto che la produzione gli riservi un trattamento di favore. A fine diretta Andrea Zelletta ha chiesto di poter parlare in confessionale per esternare il suo disagio. Il concorrente ha chiesto di poter avere a disposizione unsenza telecamere per potersi sfogare e il video della stravagante iniziativa è finito sul web, diventando virale in poco tempo.

Nelle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip mai nessun concorrente si era spinto a richieste simili. Una proposta che Andrea Zelletta ha spiegato anche ad alcuni inquilini della Casa: " Agli autori ho fatto una richiesta esplicita: un bagno, senza telecamere e due volte a settimana, con un mini schermo….M'aggia sfugà...mi devo sfogare! Sennò batto le testate al muro ". L'ex tronista di Uomini e donne ha ammesso di aver bisogno di un momento di intimità dopo i due mesi trascorsi costantemente sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia. " Giusto per scaricarmi, mica per altro " ha scherzato Andrea rivolgendosi a Tommaso e Dayane che lo stavano ascoltando in cucina e che non hanno potuto far altro che sorridere. Zorzi e la Mello hanno poi provato a rassicurare Andrea Zelletta, parlandogli della possibile entrata nella casa della fidanzata, Natalia Paragoni. Per i due, infatti, tra i possibili nuovi ingressi nella Casa ci potrebbe essere anche la compagna, ma Andrea non è sembrato molto convinto: " No non è per lei questo gioco. Ha altre cose non parteciperebbe mai ".