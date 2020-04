Gf Vip, Antonio Zequila rivela: "Se vince Sossio farò solo cinema"

Antonio Zequila non si aspettava di uscire dal Grande Fratello Vip, almeno non prima della finale. È entrato nella Casa con il primo gruppo di vipponi ed è spesso stato al centro dell'attenzione durante le puntate in diretta, quando ha percepito un certo interesse da parte del pubblico nei suoi confronti. Eppure, alla prima nomination, il pubblico ha deciso di mandarlo a casa, a pochi giorni dal traguardo. Una beffa per il bell'Antonio, che nell'intervista al settimanale Chi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Deve tanto al Grande Fratello, forse tutto quello che da ora in poi la vita avrò da riservargli: " Il Grande Fratello mi ha salvato dalla depressione , mi ha ridato linfa e mi ha permesso di ritrovare l'amore. Certo, è stata un'esperienza dura, a tratti insopportabile, ma il bilancio, dopo tutti questi giorni, è senza alcun dubbio positivo. " Già, l'amore, perché nella sua permanenza nella Casa, l'attore campano ha riscoperto il sentimento per Marina, alla quale ha addirittura chiesto di sposarlo. La donna vive in Sardegna, quindi per il momento è difficile che Antonio Zequila la possa raggiungere, ma al settimanale Chi ha fatto una confessione: " Da quando ho abbandonato il gioco, non abbiamo fatto altro che parlare al telefono. È come se il passato e i problemi fossero improvvisamente spariti, tanto che stiamo iniziando a progettare il nostro giorno più bello. Non appena finirà l'emergenza ci sposeremo in chiesa . "

Dopo la parentesi romantica, Antonio Zequila entra nel vivo dell'intervista e dà i suoi giudizi sulla sua esperienza nella Casa e sugli altri concorrenti. Non è certo tenero con Patrick Pugliese, con il quale ha avuto più di uno scontro. " Lui per il pubblico da casa è un pessimo esempio. Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti ", ha sentenziato l'attore, che va sulla difensiva quando viene menzionato l'affair Adriana Volpe: " Quella storia non l'ho tirata fuori io e sfido chiunque a provare il contrario. Sono stato il primo a tergiversare quando Alfonso, appena varcato la porta rossa, ha tirato fuori l'argomento. L'unica cosa che ho fatto è stata quella di difendermi quando hanno provato ad omettere la verità. " Nell'intervista al settimanale Chi, Antonio Zequila non ha negato di aver avuto una relazione con Eva Robin's ma, anzi, l'ha rivendicata con orgoglio: " Era la donna più desiderata d'Italia: chiunque sognava di uscire con lei. Io sono per l'amore libero. Non faccio e non farò mai distinzioni tra uomini e donne. "