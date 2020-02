Gf Vip, Aristide Malnati ha bestemmiato in diretta?

Nuovo ipotetico caso di bestemmia nella casa del Grande Fratello Vip: questa volta il protagonista è Aristide Malnati e, secondo gli attenti utenti della rete, tutto sarebbe avvenuto in diretta tv.

Dopo Antonio Zequila, “scagionato” dagli autori del reality show che hanno fatto sapere, tramite comunicato stampa, che non aveva pronunciato alcuna imprecazione, e Barbara Alberti, che ancor prima di finire al centro di un'accesa polemica ha preferito ritirarsi dal Gf Vip, ora tocca ad Aristide Malnati essere attentamente esaminato dagli utenti che seguono assiduamente il programma.

Tutto, secondo qualcuno, sarebbe accaduto durante la diretta di ieri, 10 febbraio, quando “Mummy” è stato chiamato in causa da Alfonso Signorini. Malnati, com’è noto, nel corso dell’ultima settimana è stato oggetto di attenzioni da parte di Antonella Elia che, ferita dal fidanzato Pietro Dalle Piane, si è concentrata sul coinquilino. I siparietti che i due hanno creato hanno fatto ridere molto gli spettatori del Gf Vip, ma nell’appuntamento di ieri sera Aristide ha dovuto dire addio ai sogni “romantici” con la compagna di avventura.

Antonella, infatti, ha avuto modo di chiarire con il fidanzato e, lasciandosi andare ad un altro bacio appassionato con Pietro, ha spento tutti i desideri di “Mummy”. “ Cosa devo fare? ”, ha commentato con il sorriso Malnati, mentre Wanda Nara gli suggeriva di “continuare a massaggiare i piedi del cavallo” in mancanza di quelli della Elia. È stato proprio in questo momento che il gieffino si sarebbe lasciato scappare una imprecazione che, però, secondo alcuni utenti della rete non sarebbe tale.

Segnalato il fatto su Twitter, i più si sono concentrati sull’audio incriminato e, secondo la maggior parte degli internauti, Aristide Malnati non avrebbe pronunciato alcuna bestemmia. “Suggeriscono ‘è il mio karma’ o ‘Dio caro’”, si legge sul web, mentre molti altri sostengono che la blasfemia sia stata pronunciata ed invocano, per questo, l’espulsione immediata del “Mummy”.