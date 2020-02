Gf Vip, Barbara d'Urso: "Tiberio ha detto a Clizia di entrare da single ed essere riservata"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono ormai una coppia a tutti gli effetti all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Si sono lasciati travolgere dalla passione e stanno facendo sognare milioni di appassionati del reality, che hanno sperato fin dall'inizio in questa relazione. Tra i due, quello maggiormente coinvolto sembra essere Paolo, che fin dall'inizio non ha nascosto la sua attrazione per Clizia che, invece, sembra viaggiare ancora con il freno a mano tirato.

La ragazza ha mostrato in più di un'occasione una certa insicurezza a lasciarsi andare completamente tra le braccia di Paolo Ciavarro e i motivi addotti sono diversi. Da una parte, infatti, la Incorvaia è frenata dalla presenza delle telecamere e dal dover rendere conto alla Casa, allo studio e agli italiani dei suoi sentimenti. Dall'altra, Clizia ha una situazione in bilico al di fuori del reality, una relazione cominciata poco prima dell'inizio del Grande Fratello con una persona a cui lei tiene molto. Si è parlato proprio di quest'uomo nell'ultima puntata di Pomeriggio5, durante la quale Lory Del Santo ha fatto anche delle altre dichiarazioni su un altro precedente flirt di Clizia Incorvaia.

L'uomo frequentato dall'ex di Francesco Sarcina è un caro amico di Barbara d'Urso ed è stata proprio la conduttrice a intrattenere i rapporti con questa persona. Lui si chiama Tiberio e pare sia una persona molto riservata stando al racconto della d'Urso, l'unica ad averci parlato direttamente in questi giorni. " Lo sento 100 volte al giorno ed è passato come l’uomo che sta aspettando Clizia; è sotto choc perché lo chiamano tutte le trasmissioni. Lui si è separato da circa un anno da una mia cara amica e mi ha detto che non sa che fare. Allora mi ha chiesto di spiegare questa cosa ", ha esordito Barbara d'Urso a Pomeriggio5, spiegando che Tiberio è ben lontano dall'essere infastidito dal flirt di Clizia Incorvaia con Paolo Ciavarro. D'altronde, i due si sono frequentati solo per un mese prima che lei iniziasse il gioco, quindi non è potuto nascere nulla di concreto e di stabile. " Lui le ha detto di comportarsi come vuole, di entrare da single, ma di essere molto riservata ", ha specificato Barbara d'Urso, che si è fatta portavoce di Tiberio, poco avvezzo alle telecamere. Proprio la mancanza di riservatezza da parte di Clizia avrebbe destabilizzato l'uomo.

Tuttavia, Lory Del Santo ha svelato un altro dettaglio sulla vita privata di Clizia Incorvaia, raccontando di un altro uomo che la ragazza avrebbe frequentato almeno fino a fine ottobre, quando alla donna sono arrivati alcuni scatti. L'influencer era in compagnia di un uomo affascinante, stando a quanto riferisce la Del Santo, che non sarebbe però Tiberio. L'argomento verrà affrontato nelle prossime puntate del serale del Grande Fratello Vip?