Gf Vip, un drone lancia un messaggio: la Volpe viola il regolamento e lo legge

Momenti di caos nella casa del Grande Fratello Vip: un drone, che ha iniziato a sorvolare sulle mura di Cinecittà, ha lanciato un messaggio per gli inquilini della Casa.

Richiamati all’attenzione dagli autori del programma, che hanno invitato i “vipponi” a non aprire il foglio fatto arrivare dal drone, Adriana Volpe ha deciso per la seconda volta di non sottostare alle leggi del Gf Vip e di aprire e leggere il messaggio. La regia, come si apprende dai post pubblicati su Twitter, ha staccato l’immagine e puntato la telecamera in un altro punto dell’appartamento, ma molti sono riusciti ad immortalare il momento facendo fare al “frame” il giro della rete.

È la seconda volta che Adriana Volpe decide di non sottostare alle regole del gioco: dopo essersi tolta il microfono e aver rifiutato di indossarlo quando è stata richiamata all’ordine dagli autori, ancora una volta la conduttrice ha deciso di contravvenire al regolamento e fare di testa sua. Com’è noto, infatti, gli inquilini del Grande Fratello Vip non possono in alcun modo venire a conoscenza di ciò che sta accadendo fuori dalla Casa. L’unica notizia che è stato giusto riportare loro è stata quella riguardante il Coronavirus.

Non è dato sapere, al momento, cosa ci fosse scritto sul messaggio fatto arrivare nella Casa di Cinecittà, ma molto probabilmente Adriana Volpe deciderà di condividere quanto letto con gli altri concorrenti, violando – forse ancora una volta – il regolamento.

Da quando è stata costretta a parlare di un presunto flirt con Antonio Zequila e dopo aver ricevuto la lettere del marito, che l’ha invitata a moderare alcuni atteggiamenti con gli uomini della Casa, la Volpe aveva manifestato una certa insofferenza nei confronti di alcune dinamiche del gioco. Così, conclusa la diretta dello scorso 2 marzo, non aveva nascosto la rabbia per ciò che era stata costretta a subire, lasciandosi scappare una sorta di minaccia: “ Adesso inizio a giocare io... ”.

Il popolo della rete, che finora l’ha accusata di fingersi una santa, sembra appoggiare questo suo cambiamento radicale e su Twitter si inneggia alla “rivolta della Volpe”.

Eh no, sentendo la voce della GRANDE SORELLA, direi che non è uno scherzo. Era NERISSIMA.

Adriana Capitan Coraggio. #GFVIP https://t.co/BgnY29hQJI — Angela De Vincenzo (@AngyDeVincenzo) March 4, 2020