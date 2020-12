Gf Vip, Elisabetta Gregoraci presa d'assalto dai paparazzi

Elisabetta Gregoraci hon ha avuto neanche il tempo di metter fuori un piede dalla casa del Grande Fratello Vip che è già finita al centro dell'attenzione. La sua esperienza nel reality è durata quasi tre mesi tanto da farla diventare uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione. I paparazzi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di seguirla nel suo ritorno alla normalità e l'hanno presa letteralmente d'assalto sotto casa.





Nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci ha potuto riabbracciare il figlio Nathan Falco dopo il lungo esilio al. La showgirl calabrese ha scelto di ritirarsi dal gioco dopo aver saputo del prolungamento fino a febbraio del reality. Troppo per stare lontana dai suoi affetti, primi tra tutti la sorella Marzia e il figlio Nathan. La Gregoraci ha detto addio ai suoi compagni di avventura e all'amico speciale Pierpaolo lunedì scorso. In tanti avrebbero voluto vederli diventare una coppia ma che alla fine la scintilla non è scoccata. Con buona pace dei fan.