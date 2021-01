Gf Vip, la Gregoraci torna in studio. Polemica per la mancata quarantena

Il ritorno di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha catalizzato l'attenzione nell'ultima diretta e non solo per l'acceso confronto con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La showgirl è arrivata in studio fresca di rientro da Dubai, dove ha trascorso le festività natalizie insieme al figlio Nathan Falco e all'ex compagno Flavio Briatore, e il suo ritorno ha suscitato non poche perplessità riguardo alle misure restrittive per chi rientra dall'estero.

Nell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si è tornati a parlare del "triangolo" amoroso tra Elisabetta Gregoraci,. Dopo l'uscita dalla Casa della showgirl calabrese, Pierpaolo e Giulia si sono avvicinati sempre di più e il loro feeling si è ben presto trasformato in una storia d'amore. Il pubblico e la Gregoraci, però, non hanno gradito il repentino cambio di rotta dell'ex vellino di Striscia che, dopo essersi dichiarato preso dalla Gregoraci, non ha atteso neanche una settimana prima di buttarsi tra le braccia dell'ex Miss . Elisabetta Gregoraci è così entrata nella Casa per confrontarsi con Giulia prima e Pierpaolo dopo. Non sono mancate le accuse, le frecciatine e neppure la messa in campo di avvocati e diffide. Un confronto senza esclusione di colpi, che ha visto trionfare Elisabetta, osannata sui social dai telespettatori.

Poco prima della diretta, però, l'ex moglie di Briatore è finita al centro di un caso per la presunta quarantena mancata dopo il suo rientro da Dubai. Su Twitter alcuni utenti si sono interrogati sulla possibilità o meno della showgirl di poter rientrare in studio, per motivi di lavoro, semplicemente con un tampone ma senza la quarantena: " Ma la Gregoraci che è tornata da Dubai non dovrebbe stare in quarantena invece che nello studio del grande fratello", "Scusatemi ma la Gregoraci per stare lì non avrebbe dovuto fare la quarantena dato che è andata a Dubai in piena zona rossa?", "Ma per la Gregoraci non ce n’è quarantena? ". E qualcuno ha trovato il tempo anche di scherzarci sopra, tirando in ballo le influencer come Chiara Nasti e Giulia De Lellis tanto criticate per la loro fuga all'estero a Capodanno: " Ma quelli che chiedono della quarantena di Elisabetta Gregoraci non hanno imparato nulla da GDL e dalle 120 ore? Ha chiamato la dogana ".