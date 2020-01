Gf Vip, Licia Nunez confessa: "Mi sento pronta ad avere un figlio"

Mentre il gossip impazza sulle ultime dichiarazioni rilasciate da Stefania Orlando - sul flirt che avrebbe avuto con Licia Nunez quando quest’ultima stava ancora con Imma Battaglia - l’attrice si è aperta con Barbara Alberti sui suoi progetti di vita insieme all’attuale compagna. Nessun matrimonio in vista, bensì, un desiderio di maternità profondo che sta occupando da tempo il cuore e la mente di Licia Nunez.

Solo pochi giorni fa la storia d’amore di Licia Nunez e Barbara Eboli sembrava esser arrivata al capolinea. La compagna dell’attrice aveva affidato ai social network un lungo post di sfogo contro la Nunez, rea di aver utilizzato un loro gesto intimo e privato con l’ex Imma Battaglia in occasione del loro acceso confronto. Le parole della Eboli avevano lasciato intendere una rottura nel loro rapporto, ma il confronto avuto in diretta venerdì scorso ha riportato il sereno tra loro. L’amore c’è ed è forte. Per questo Licia Nunez, complice un momento di relax con Barbara Alberti lontano da occhi indiscreti, si è lasciata andare a una confessione più intima sui suoi progetti futuri insieme alla compagna.

La 39enne ha raccontato alla scrittrice di aver confessato alla sua fidanzata di volere un figlio da lei, poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Licia Nunez ha raccontato anche che l’annuncio ha colto di sorpresa la Eboli che non si aspettava un’evoluzione simile nel loro rapporto: " Ho detto a Barbara che ne avremmo parlato dopo il Gf Vip. Certo era un qualcosa che lei non si aspettava ma che io meditavo già da tempo ". Sul momento Barbara Alberti ha pensato all’unione civile, ma Licia Nunez ha subito chiarito: " No, non intendo sposarci, parlo del desiderio di aver un figlio. Mi sento pronta per questo passo e glielo ho detto. Ero un momento dove non c’era serenità, eravamo in una situazione di stress per entrambe, ma io le ho detto: ‘Devi capire anche le mie esigenze, forse non ti sei accorta che vorrei un figlio’ ".