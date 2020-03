Gf Vip, Patrick se la prende con Zequila: "Adesso mi girano i c..."

L’abbandono del Grande Fratello Vip da parte di Adriana Volpe ha scatenato la reazione emotiva di tutti i concorrenti, ma anche un malumore tra Patrick Ray Pugliese a Antonio Zequila.

La conduttrice, dopo aver salutato in lacrime i compagni comunicando loro una decisione tanto sofferta quanto forzata da problemi familiari gravi, ha lasciato in fretta e furia la Casa nonostante il tentativo di Zequila di capirne di più. Questo atteggiamento, forse irrispettoso, da parte di Antonio ha scatenato la reazione furiosa di Patrick, che lo ha invitato a tacere per un attimo comprendendo il momento di sconforto di Adriana.

Già qualche giorno fa, Ray Pugliese aveva lasciato intendere di essere a conoscenza di una sorta di segreto familiare della Volpe, che negli ultimi tempi stava trascorrendo molto tempo in confessionale. La decisione sofferta della conduttrice di lasciare il Gf Vip ha fatto capire a tutti che la sua situazione a casa richiedeva la sua presenza imprescindibile e Patrick, che da tempo aveva intuito la sua sofferenza, ha tentato di proteggerla fino agli ultimi minuti a Cinecittà.

Così, ritenendo il tentativo di Zequila di fermarla per dirle qualcosa prima dell’uscita davvero inopportuno, Patrick ha sbottato. “Un momento di comprensione! – ha urlato Ray Pugliese al coinquilino - . Una cosa grave, gravissima. È troppo grave, lasciamola parlare che sta andando fuori di corsa! Cosa le volevi dire? Che la inviti al matrimonio mentre lei sta parlando di una cosa gravissima? Adesso sono serio! Mi girano i cogl...., ca..o! ”.

In poche occasioni Patrick aveva perso le staffe e, fino ad adesso, solo Antonella Elia era riuscita a farlo arrabbiare in maniera eccessiva quando ha finto di aver ricevuto una spinta accusandolo di essere stato un violento. Dopo quella lite furiosa, Ray Pugliese si era scusato per i toni utilizzati e aveva teso una mano verso la coinquilina.

L’atteggiamento di Zequila, però, ha scatenato per la seconda volta la reazione furiosa di Patrick che, ripreso un attimo fiato, ci ha tenuto a chiarire: “ Non ce l’ho con te, ma con la situazione ”. Il gieffino, infatti, aveva stretto una grande amicizia con Adriana Volpe e l’uscita forzata dell’amica dalla Casa, ha scatenato in lui una reazione emotiva importante.