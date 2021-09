"Sta soffocando...". Panico nella casa del Gf Vip

Risveglio concitato per gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti si trovavano in cucina quando, all'improvviso, Nicola Pisu ha avuto un malore, costringendo Francesca Cipriani a richiamare l'attenzione dei gieffini e a intervenire in soccorso di figlio di Patrizia Mirigliani.

La clip di quanto accaduto nelle scorse ore nelle Casa sta facendo il giro del web. Quello che sembra essere un video divertente ha creato attimi di panico all'interno di Cinecittà. Nel video si vedono alcuni concorrenti in cucina, intenti a preparare da mangiare. In primo piano si nota Nicola Pisu girato di spalle alla telecamera che, dopo avere dato alcuni colpi di tosse, si sporge in avanti in evidente difficoltà. Non è chiaro se ha ingerito qualcosa o se si tratti di altro.

Poco distanti Francesca Cipriani e Giucas Casella chiacchierano con gli altri inquilini della Casa. I conati di Pisu attirano, però, l'attenzione della Cipriani, che si gira immediatamente assistendo alla scena. La soubrette si accorge subito che Nicola Pisu sta avendo difficoltà a respirare, forse per un boccone andatogli di traverso, e si avventa sull'uomo. Nel video diffuso sui social network si vede Francesca Cipriani colpire ripetutamente Pisu sulla schiena, nel tentativo di aiutarlo ad espellere qualcosa dalla bocca.

Una serie di pacche sferrate con forza, che - come si vede dal filmato - fanno indietreggiare Pisu ancora intento a tossire e a riprendere il controllo della respirazione. " Ragazzi ma sta soffocando! Sta soffocando, nessuno lo vede?! ", esclama la Cipriani nel tentativo di richiamare l'attenzione degli altri gieffini. A notare la scena è Ainett Stephens che, però, non sembra intuire la difficoltà della situazione e scherza, rivolgendosi alla Cipriani: " Gli fai sputare un rene e anche un polmone a questo povero ragazzo ". Poco dopo Nicola Pisu - entrato nella casa durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip - si è ripreso ma lo spavento per lui e per la Cipriani, coinvolta suo malgrado, è stato grande. Intanto sul web, l'intervento deciso di Francesca ha scatenato l'ironia del popolo dei social che, dopo lo spavento, ha commentato divertito la foga con cui la showgirl ha soccorso il collega.