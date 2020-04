Gf Vip, rovinosa caduta per Antonella Elia che sbatte la testa. Arriva il medico

Mancano solo due giorni alla fine del Grande Fratello Vip 4 e il clima nella Casa è effervescente. Questa è stata l'edizione più atipica di sempre del reality di Canale5 a causa del coronavirus, che ne ha imposto la chiusura anticipita e ha obbligato all'uscita Adriana Volpe. I ragazzi cercando di trascorrere il tempo come possono, tra un gioco e una risata, smorzando la tensione dovuta a ciò che li aspetta quando usciranno ed è così che si divertono a organizzare anche degli scherzi, che però non sempre finiscono bene, come è accaduto ad Antonella Elia.

La showgirl e Sossio Aruta si stavano sfidando con una guerra di gavettoni, una delle attività più frequenti all'interno della Casa. La prima a provocare l'ex calciatore è stata proprio Antonella Elia, che ha colpito in pieno il suo coinquilino con farina e formaggio, mentre Sossio si rilassava al sole. La vendetta dell'ex calciatore non si è fatta attendere e così, riempito un secchio d'acqua, l'ex calciatore ha rincorso Antonella Elia per renderle pan per focaccia. Qualcosa è andato storto, però, perché entrambi i concorrenti sono scivolati e ad avere la peggio è stata proprio la showgirl che, cadendo all'indietro, ha sbattuto la testa. La Elia è rimasta a terra dolorante per qualche minuto e nella Casa ci sono stati veri attimi di panico, finché il Grande Fratello non ha invitato i ragazzi ad accompagnare Antonella in magazzino.

Qui, lontana dall'occhio indiscreto delle telecamere, la showgirl è stata visitata da uno dei medici che da sempre presidiano la Casa, pronti a intervenire per qualunque evenienza. Sono trascorsi diversi minuti prima che Antonella Elia uscisse dal magazzino, rassicurando i suoi compagni. Per lei non è stato necessario ricorrere alle cure esterne ma, vista la forte botta in testa, il medico dovrà visitarla anche nelle prossime ore per valutare la presenza e l'entità di un eventuale trauma cranico. Non appena la donna è scivolata, la regia ha immediatamente cambiato inquadratura e tutti i ragazzi sono accorsi dalla Elia per sincerarsi delle sue condizioni di salute, che al momento sembrano buone. Le prossime ore saranno decisive per Antonella Elia ma la donna sembra essere positiva, anche perché attualmente non riporta sintomi ma solo qualche dolore dovuto alla brutta caduta.