Gf Vip, Samantha De Grenet difende la Volpe e sferra attacco a Zequila: "Grandissima caduta di stile"

Samantha De Grenet è un fiume in piena: su Instagram ha dato sfogo a tutta la sua rabbia e contrarietà per l'atteggiamento poco galante assunto da Antonio Zequila nei riguardi di Adriana Volpe. La showgirl nelle ultime ore ha espresso la sua opinione sui social, inserendosi a gamba tesa nella querelle spinosa scoppiata tra la conduttrice Rai e lo "sciupafemmine" partenopeo. La mora romana non si è risparmiata scrivendo una lettera-post dal tono veemente, scagliandosi in difesa dell'amica di lunga data Adriana, e come donna ha sostenuto le sue ragioni contro l'uscita inopportuna e inelegante di Zequila. L'attore, tuttora, afferma che tra lui e la bionda showgirl vi sia stato un flirt passionale nato nel periodo della loro giovinezza, nel corso degli anni '90. La notizia bomba sganciata nella Casa del Gf Vip dal gieffino si è scontrata con l'ira furiosa di Adriana Volpe, la quale non ha affatto ammesso la liaison e ha scatenato un vero putiferio. La De Grenet, dopo giorni di attesa in cui ha assistito all'imperverare della diatriba dentro e fuori le mura della Casa di Cinecittà, ha deciso di far conoscere il suo parere in merito alla questione, a suo dire, di basso profilo morale, e di sferrare un attacco social contro "Er Mutanda" Zequila, difendendo con vigore le istanze della sua fedele amica.

La sfuriata della De Grenet contro "Er Mutanda" sciupafemmine

Sono settimane che tiene banco tra gli appasionati del Grande Fratello Vip la famigerata polemica che tira in ballo la presunta storiella tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Il pubblico è spaccato su tale vicenda, dopo le tesi contrapposte e l'intervento del marito della soubrette, è scesa in campo in difesa della Volpe anche Samantha De Grenet. La conduttrice romana non ha resistito come amica e come donna dall'esternare il suo pensiero e le sue convinzioni sul comprtamento squallido di un uomo, Antonio Zequila, che rivela un episodio privato pubblicamente mettendo a repentaglio la reputazione di una donna, Adriana Volpe. Zequila sostiene convinto che la storia tra lui e l'ex conduttrice de "I Fattti Vostri" sia avvenuta realmente, concretizzatasi in un pomeriggio ad alto tenore erotico. I due si sarebbero conosciuti quando lei era una modella che anelava al mondo dell showbiz. Ma la Volpe nega fermamente che tale relazione con Antonio Zequila sia mai esistita.

La diatriba nella Casa tra i due concorrenti è degenerata giungendo ai ferri corti a tal punto che l'attore e la showgirl sono arrivati persino a giurare entrambi, Adriana Volpe sulla figlia, mentre Antonio Zequila sul nipote. Non è mai emersa sino a oggi la verità sulla love story passata tra i due, probabilmente, non verrà mai svelato l'arcano misterioso. La De Grenet, sentendo la sua amica messa alle strette e sotto accusa, ha avvertito il dovere di far sentire la sua in merito, pubblicando un corposo e intenso post sul suo profilo Instagram. La molla che ha spinto la conduttrice romana a intervenire in difesa dell'amica è scaturito dal fatto di non aver gradito il comportamento di Zequila, giudicandolo meschino e insolente, e condannando, altresì, la sua decisone di rivelare nella Casa del Grande Fratello Vip il flirt vero o presunto con la Volpe.

Samantha De Grenet ha manifestato, cosicché, le sue impressioni sulla querelle che si dibatte dentro e fuori la Casa del Gf Vip postando un lungo messaggio su Instagram, schierandosi nettamente a favore dell'amica Adriana e mettendo alla gogna l'attore napoletano. In sostanza il post della De Grenet sorvola sulla veridicità del flirt tra i due concorenti e verte sull'atteggiamento sleale e di pessimo giusto di "Er Mutanda" Zequila. Queste le parole esternate nello sfogo social da Samantha De Grenet: " Fino adesso non ho espresso la mia opinione perché credevo che la situazione sulla presunta relazione tra Adriana Volpe ed Anonio Zequila venuta fuori durante la puntata del GFVip terminasse velocemente, ma visto che se ne continua a parlare in ogni dove, ora desidero difendere non solo un’ amica, ma la donna!". Con tali parole caustiche esordisce l'arringa difensiva delle De Grenet su Instagram.

L'attacco della showgirl romana è duro e spietato contro il "Don Giovanni" nostrano Zequila: "Credo che il sig. Zequila abbia veramente avuto una grandissima caduta di stile, se mai lo ha avuto, dimostrando chiaramente che la classe non è acqua. Non è importante ora sapere se la storia tra i due ci sia stata oppure no, ma penso che quando è chiaro che una donna non ha la voglia di raccontare storielle di quando era poco più che una ragazzina in diretta nazionale, soprattutto poi perché a casa c’è una bambina che va protetta ed un marito, un uomo, che va rispettato, si debba essere così galantuomini da capire di dover fare un passo indietro e mettere la parola fine alla questione".

La De Grenet puntualizza che Adriana Volpe desidera prioritariamente salvaguardare la sua sfera privata e proteggere la sua famiglia, in particolare, la figlia che può venire a conoscenza di tali vicende poco felici sulla madre. "Sfortunatamente il sig. Zequila non ha avuto la sensibilità e l’educazione di capire tutto questo e ha reiterato la cosa più e più volte mettendo in seria difficoltà Adriana che si è sentita costretta a giurare pur di far credere al pubblico la sua verità", scrive nel prolisso post-missiva Samantha De Grenet su Instagram, lanciandosi a spada tratta in supporto dell'amica, giustificando la sua scelta di "giurare sulla figlia" per evitare il giuidizio sommario del pubblico e salvagiardare la sua immagine e reputazione di professionista, donna, moglie e madre.