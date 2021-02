Morra va all'attacco di Rosalinda "Vi dico la verità su cosa ha fatto"

L'evoluzione della relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip sta scatenando grosse polemiche fuori dalla Casa. L'intesa amorosa della coppia non convince e in tanti pensano che la storia sia solo una montatura. Il primo a puntare il dito contro l'attrice è Massimiliano Morra, che nell'ultima puntata di Live Non è la D'Urso ha sparato a zero contro la sua ex.

Lei è entrata parlando del suo fidanzato innamoratissima poi guarda caso dieci giorni prima della fine del Grande Fratello perde la testa per Andrea e a me sinceramente mi sembra tanto una strategia

Ospite dinel contenitore di intrattenimento della domenica sera di Canale 5,non è stato clemente con Rosalinda, definendola una stratega. L'avvicinamento tra l'attrice e Andrea Zenga, fatto prima di baci e coccole e poi trasformatosi in passione , non convince né i telespettatori né tanto meno chi conosce colei che nella casa è entrata come Adua. Primo tra tutti Massimiliano Morra, che con l'attrice ha avuto una relazione rivelatasi poi "costruita" ad arte per i media. A Live Morra c'è andato giù pesante con la sua ex, ricordando il suo fidanzamento fuori dalla casa e le lacrime da lei versate: "".

Per l'attore di fiction, insomma, Rosalinda starebbe portando avanti una finta relazione per cercare di conquistare la finale del Grande Fratello Vip tenendosi stretto Andrea Zenga, uno dei volti più amati del reality. Punzecchiato da altri ospiti sul possibile reale coinvolgimento della Cannavò con Zenga, Morra è stato chiaro: " Non la vedo presa. Lei si è resa conto di poter essere nominata e allora ha fatto il suo gioco ". In effetti di gioco, a questo punto del reality, nella Casa si parla seriamente. La stessa Rosalinda lo ha detto - sabato notte - durante il chiarimento avuto con Dayane Mello: " Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io ed il mio, ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me" . Parole che potrebbero rivelare molto di questo suo repentino avvicinamento ad Andrea Zenga che, per contro, appare decisamente preso dalla bella attrice agli occhi di opinionisti e fan.