Gianni Morandi confessa: "Vorrei morire sul palco. Un colpo secco, magari"

Era il 1962 quando Gianni Morandi si affacciava sulla scena musicale italiana con il brano "Andavo a cento all'ora". Da quel momento per lui è stata una lunga corsa tra cinema, televisione e musica passando attraverso generazioni, che hanno saputo sempre apprezzarlo. Ora, in occasione dei suoi 60 anni di carriera, Morandi si è concesso una lunga intervista con il settimanale Oggi, che gli ha dedicato la cover story, e sulla sua corsa generazionale ha ironizzato: " Non ho fatto la storia, l'ho attraversata, come Forrest Gump" .

Il segreto di una carriera così longeva sta nell'essersi sempre tenuto al passo con i tempi senza snaturare la sua vera essenza di eterno ragazzo. E l'incontro con Lorenzo Jovanotti - che ha scritto per lui "L'Allegria" e "Apri tutte le porte" - ha segnato un nuovo inizio. " Lorenzo per me è stato una botta di giovinezza ”, ha confessato Gianni Morandi, annunciando la sua presenza in tutte le date del Jova Beach Party. Una botta di vita dopo il dramma vissuto l'11 marzo 2021, quando si ustionò gran parte del corpo in seguito a una caduta accidentale in un rogo acceso nel giardino della sua abitazione. Il cantante rimase ricoverato in ospedale per quasi un mese, ma porta ancora i segni di quel terribile incidente sul corpo.