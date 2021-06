Gigi D'Alessio beccato con la nuova ​fiamma: "Ha 26 anni meno di lui"

Il gossip impazza da settimane e dargli il via era stato Roberto Alessi sulle pagine di Libero. Ma ora il video social di Gigi D'Alessio con la nuova biondissima fiamma sembra confermare le voci. Denise Esposito, 28 anni, di Napoli sarebbe la nuova compagna del cantautore partenopeo.

A oltre un anno dalla fine della lunga storia con Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio sembra aver ritrovato l'amore. Il cantante, 54 anni, è stato avvistato mano nella mano con la bionda 28enne fuori da un locale. Le immagini della coppia sono state riprese con un telefonino e condivise sulla piattaforma social Tik Tok e il video, in poche ore, è diventato virale. Nel filmato di pochi secondi si vede Gigi D'Alessio salutare alcuni fan e stringere per la mano la ragazza al suo fianco mentre si allontana dalla folla.

Inizialmente la ragazza è stata scambiata per la figlia di D'Alessio, Ilaria, ma ben presto il viso della giovane misteriosa è stato identificato dai fan dell'artista. E il suo nome non sembra essere del tutto nuovo nel mondo del gossip. L'avvenente bionda sarebbe Denise Esposito, 28 anni, di Napoli con cui Gigi D'Alessio era già stato paparazzato lo scorso marzo. Già in quell'occasione si vociferava di una possibile relazione tra loro, nonostante i 26 anni di differenza.

Lo scorso marzo la rivista Novella 2000 aveva parlato di una scintilla scoccata tra Gigi e Denise la scorsa estate sull'isola di Capri. Denise, fan di D'Alessio, lo avrebbe incontrato durante uno show e i due avrebbero iniziato a frequentarsi lontani dai riflettori. Il gossip non è mai stato confermato né smentito, ma le prove di un probabile coinvolgimento tra la 28enne e il cantautore erano state portate proprio dal settimanale di Roberto Alessi. Secondo la rivista i due sarebbero stati visti lasciare la villa romana all'Olgiata, quella dove D'Alessio ha vissuto per anni con Anna Tatangelo. Proprio in quella stessa villa la coppia starebbero già convivendo e la 28enne bionda farebbe la spola tra Napoli e Roma per stare vicino a D'Alessio.

Il tutto mentre l'ex compagna, Anna Tatangelo, vive la sua storia d'amore con il rapper partenopeo 31enne. Una relazione nata dopo una collaborazione musicale e che è stata confermata dalla cantante nel corso delle ultime interviste.