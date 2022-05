Giorgia Soleri non ci sta: "Non sono solo la fidanzata di Damiano dei Maneskin"

" Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Måneskin di cognome ". È cominciato così, con un tono sarcastico, lo sfogo social di Giorgia Soleri modella, influencer e attivista, che negli ultimi giorni è stata protagonista di numerose trasmissioni televisive. La 26enne milanese è salita alla ribalta della cronaca per la sue battaglie nel segno del "women empowerment", ma soprattutto per essersi fatta portavoce di una proposta di legge sulla vulvodinia. Una patologia che colpisce circa il 18% delle donne ma che è ancora poco conosciuta e della quale lei stessa soffre.

Lei, che su Instagram si definisce femminista guastafeste, è anche la fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano David, la band che dopo la vittoria dell'Eurovision song contest 2021 è diventata un fenomeno mondiale. Per gli assidui del web e dei social Giorgia Soleri non ha bisogno di appellativi. Potendo contare su un seguito di quasi 700mila follower su Instagram, la 26enne è una influencer vera e propria. Ma per il pubblico della tv il suo nome è ancora poco noto e associarlo a quello di Damiano dei Maneskin è stato inevitabile.

Negli scorsi giorni Giorgia Soleri è stata ospite prima di Storie Italiane e poi di Oggi è un altro giorno. Nelle due interviste l'influencer ha parlato della vulvodinia e della lotta per il riconoscimento della patologia. Ma è stata anche l'occasione per parlare del suo libro di poesie "La signorina nessuno" uscito da poco in libreria. Durante l'ospitata da Eleonora Daniele, la Soleri è stata presentata come Giorgia fidanzata di Damiano dei Maneskin e a poco a poco sui social è montata la polemica. I suoi follower hanno trovato degradante e di pessimo gusto definirla per il suo status di "fidanzata di" e non hanno apprezzato neppure le domande insistenti sulla sua relazione con il cantante: " Mi ha disturbato la foto gigante di Damiano al centro dello studio... Ho provato disagio e forte irritazione", "Intervista di valore, sincera e interessante. Purtroppo sminuita dall'eccessiva celebrazione della tua relazione, di Damiano e dei Måneskin", "Non è famosa solo per essere la fidanzata di Damiano..." .