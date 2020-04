Giulia De Lellis e Andrea Damante a "Verissimo", il web insorge: "Hanno rotto, solo business"

A poche ore dall’annuncio dell’ospitata video che Giulia De Lellis e Andrea Damante faranno a "Verissimo" questo sabato sul web è già polemica. I canali social della trasmissione del sabato pomeriggio, condotta da Silvia Toffanin, hanno svelato che i Damellis (come sono stati soprannominati dai fan sin dai tempi di "Uomini e Donne") saranno ospiti con un video messaggio dalla casa dove, da settimane, si trovano insieme in quarantena. Il loro riavvicinamento era stato svelato dal settimanale "Chi" e poi confermato da alcuni video e foto pubblicate sui social.

Sul profilo Instagram di “Verissimo” i post dedicati alla coppia più chiacchierata e discussa del piccolo schermo confermano: " Giulia De Lellis manderà un videomessaggio a Verissimo e a tutti voi! Non solo... anche Andrea Damante sabato racconterà a come sta vivendo questo particolare momento ". Cosa avranno da dire Andrea e Giulia dopo il tanto chiacchierato ritorno di fiamma (con tanto di polemica da parte dell’ex fidanzato di lei, Andrea Iannone)? Se lo sono chiesto anche gli internauti che, sotto i due post, si sono scatenati con commenti e frasi di ogni sorta e genere: " Un videomessaggio per dirci cosa? Perché non ci fa un tutorial su come perdere la dignità?", "Ma con che coraggio lo fa ??? Ma è incredibilmente assurda questa!!", "Che schifo insieme dopo tutto quello che anno detto uno verso l’alto ".