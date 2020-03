De Lellis: "Ora chiamo Damante" Ma qualcosa va storto

Ancora una volta Giulia De Lellis fa sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma con Andrea Damante e, durante l’ultima diretta Instagram, il popolo della rete si è davvero scatenato.

Nelle settimane precedenti, la influencer ha confermato la rottura definitiva con Andrea Iannone che, proprio nelle ultime ore, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social. Ma, se lo sportivo sembra voler dimostrare che questo periodo lo sta mettendo a dura prova lavorativamente e sentimentalmente, la De Lellis pare essere meno affranta e nelle sue dirette su Instagram non smette di placare il gossip.

Negli ultimi giorni, infatti, non si fa altro che vociferare di un ritorno di fiamma con Andrea Damante che, secondo qualcuno, sarebbe addirittura nascosto a casa di Giulia a Pomezia. Così, durante l’ultimo collegamento social con i fan, la De Lellis ha deciso di rispondere a chi continuava a chiederle che fine avesse fatto il dj veronese improvvisando una videochiamata con Damante.

Com’è noto, infatti, i due sono rimasti in ottimi rapporti e, proprio recentemente, Giulia aveva detto: “ Andrea è un bellissimo uomo e siamo rimasti in buonissimi rapporti ”. A conferma di ciò, quindi, la De Lellis ha deciso di contattare in maniera del tutto inaspettata il suo ex fidanzato, ma la videochiamata non ha avuto esito semplicemente per problemi tecnologici.

“ Vedo che parlate solo di lui, ma va bene così. Volete che io faccia questa chiamata? Va bene, la faccio questa chiamata. Farò questa chiamate – ha sbottato la influencer - . Ecco qua, visto che è fortemente richiesta la cosa. Dov’è? Dai, vediamo se risponde ”. “ Scherzi a parte. Io vorrei fare queste chiamate, ma non riesco a capire perché Instagram non ti dà la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata. Quindi posso chiamare solo le persone che io vedo. Ma non c’è, mi dispiace ragazzi ”, ha aggiunto ancora lei che, quindi, ha dovuto rinunciare alla videochiamata con Damante.

Le ultime parole della De Lellis su questa videochiamata mancata, però, hanno scatenato il web certo che, prima o poi, lei e Damante usciranno allo scoperto annunciando a tutti il riavvicinamento. “ Sto morendo di caldo – ha detto lei senza nascondere un po’ di imbarazzo per la situazione che poteva crearsi - . Sì, devo dire che mi stava venendo un attimo un po’ di… ansia ”. “S to scherzando, vi prendo un po’ in giro perché so che voi vi divertite con poco – ha concluso lei provando a mettere a tacere i pettegolezzi - . Mi piace scherzare su questa cosa, perché mi fate morire dal ridere ”.