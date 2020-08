Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi? L'ombra dell'ex sul loro allontanamento

Prima l'influenza e la paura per il covid, ora le voci su una presunta crisi con il fidanzato Andrea Damante. Non vive un bel periodo Giulia De Lellis, sempre più protagonista del web tra vita privata e professionale. L'influencer di Pomezia è finita al centro di un nuovo e chiacchierato gossip, che la vorrebbe in crisi con il dj di Gela. Sul presunto allontanamento tra i due ci sarebbe, però, di mezzo l'ex fidanzata di Damante, Claudia Coppola.

A lanciare l'indiscrezione è stata, l'influencer campana "regina" del gossip, che da sempre dà voce alle migliaia di segnalazioni sui protagonisti del mondo dello spettacolo. La Marzano ha rivelato di esser stata contattata da una fonte affidabile, che le avrebbe annunciato la fine della relazione tra Giulia De Lellis e. Difficile capire, come ha sottolineato l'influencer campana, se l'indiscrezione sia veritiera o meno, ma gli indizi social farebbero presupporre un allontanamento tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis, dopo la guarigione e l'esito negativo al tampone per il coronavirus, è tornata a Forte dei Marmi dove - da giugno - ha scelto di trascorrere i weekend lontani dal lavoro. La località balneare più glamour della Versilia quest'anno è meta indiscussa di molti vip e anche la De Lellis e Damante l'hanno scelta come base per i loro fine settimana. E' proprio qui che, negli scorsi giorni, è stata avvistata l'ex fiamma del dj, Claudia Coppola, protagonista di una serata mondana in un locale dove si trovava anche Andrea. La vicinanza tra i due ex e un bracciale comparso in una storia Instagram (molto simile a quello indossato da Damante) hanno scatenato il gossip. Per molti la prova di un riavvicinamento tra i due ex; il tutto mentre Giulia De Lellis si trovava a Roma per un problema di salute della nonna.

Il pettegolezzo non si è però fermato perché mentre Giulia si immortalava a bordo piscina a Forte dei Marmi, nelle scorse ore il suo fidanzato è volato in Sardegna per motivi di lavoro. Ma ai fan della coppia non è sfuggita la presenza della Coppola a pochi chilometri di distanza dall'ex. Lui a Porto Qualtu per una serata in discoteca, lei in compagnia di amici a Porto Cervo. Insomma, coincidenze che hanno fatto chiacchierare il popolo social, da sempre molto attento a seguire i suoi beniamini.