"Giulia Salemi è incinta, fatela uscire dal Gf": sul web si scatena il panico

Sono bastati alcuni tweet su una presunta gravidanza di Giulia Salemi a scatenare il putiferio sul web. La gieffina, al televoto con Stefania Orlando, è finita al centro di uno scioccante pettegolezzo a causa della sospensione temporanea delle votazioni sul sito del reality. Tanto è bastato per far diventare virale la notizia, che però sembra essere più una fake news che una verità.

Nelle scorse ore il sito ufficiale del Grande Fratello Vip è stato preso d'assalto dai sostenitori di Giulia Salemi e Stefania Orlando. Le due concorrenti si giocano sul filo di lana la permanenza nella Casa più spiata d'Italia e la votazione si annuncia fondamentale in vista della finalissima. In tanti però non sono riusciti a votare la loro preferita a causa di un problema sul portale del reality. Il televoto è stato sospeso per alcune ore e subito si sono moltiplicate teorie di ogni sorta e genere. Tra tutte quella che la produzione avesse imposto uno stop alle votazioni per la presunta gravidanza di Giulia Salemi.

Raga, ricordiamoci di salvare Stefania perché Giulia Salemi è incinta e al bambino fa male tutto questo stress. Facciamola uscire per il suo bene

Come se questo non bastasse, ad avvalorare la tesi della gravidanza sono spuntati anche alcuni tweet dei fan diche, nella tarda serata di giovedì, avrebbero svelato che la Salemi non può bere alcolici, senza però motivare le sue parole. "", ha scritto un'utente nelle scorse ore, scatenando di fatto il panico in

In pochissime ore si sono moltiplicati i cinguettii che richiamavano alla notizia: " Ma che è 'sta storia che la Salemi è incinta?? Ma quando? Come? Quale angelo è sceso sulla terra?", "Ma quindi Giulia è incinta o no?", "Giulia sta male ha le nausee mattutine...è incinta?!", "In che senso si pensa Giulia sia incinta ahhah. Come è avvenuta la procreazione? Dando la mano a Pier? ". La relazione tra Pierpaolo Petrelli e Giulia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele, ma le telecamere non hanno mai documentato situazioni scottanti che portino a pensare che la Salemi possa essere incinta. Per alcuni il pettegolezzo diffusosi sul web sarebbe solo l'ennesimo espediente dei sostenitori di altri concorrenti per sottrarre voti ai Prelemi. C'è da scommetere che il "caso" verrà discusso ampiamente nel corso della prossima diretta del reality. Ci saranno sorprese inattese?