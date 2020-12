Il Grande Fratello prende provvedimenti. Squalifiche in arrivo?

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata non solo per il record di durata, ma anche per i numerosi provvedimenti disciplinari presi nei confronti di alcuni concorrenti. Dopo la squalifica di Stefano Bettarini, infatti, un nuovo severo monito arriverà nella casa. Nel corso delle ultime ore la produzione ha preso una nuova decisione, che verrà comunicata nella diretta serale. Chi sarà coinvolto?





Sui canali social ufficiali del reality, poche ore fa, è stato annunciato l'ennesimonei confronti di un concorrente della Casa. La nota emessa dalla produzione parla di un serio provvedimento, che potrebbe preannunciare l'ennesima squalifica dall'inizio del programma condotto da Alfonso Signorini. Si tratterebbe della quarta eliminazione per effetto di un provvedimento da settembre. Il primo a dover abbandonare suo malgrado il Grande Fratello Vip è stato Fausto Leali per una frase giudicata razzista. Poi è stata la volta dello youtuber Denis Dosio, espulso per una bestemmia. Stessa sorte, poche settimane fa, per il neo entrato, squalificato dal gioco dopo appena quarantotto ore dal suo ingresso per una parolaccia.

Ora i telespettatori si chiedono chi sarà coinvolto dal pesante provvedimento e soprattutto se si tratterà di una squalifica, di un televoto istantaneo o di una nomination diretta. Dopo la pubblicazione del post sulla pagina del Grande Fratello Vip le ipotesi su chi sia il destinatario del provvedimento disciplinare si sono moltiplicate. Per molti, però, a finire nell'occhio del ciclone sarebbe Filippi Nardi.

Il nuovo concorrente, entrato da appena una settimana, si è lasciato andare a qualche epiteto di troppo nel corso degli ultimi giorni con una serie di parole e di frasi offensive e poco delicate. E un paio di sue esternazioni - che hanno visto protagonista Maria Teresa Ruta - non sono passate inosservate al popolo del web, che ha tuonato contro di lui, chiedendone la squalifica. Tanto che in poche ore su Twitter l'hastag #fuorinardi è entrato in tendenza. Il Grande Fratello e Alfonso Signorini avranno ascoltato il pubblico? Oppure il destinatario del provvedimento sarà qualcun altro?

Di sicuro c'è che la prossima diretta del reality sarà ricca di colpi di scena, grazie anche all'ingresso nella Casa di quattro nuovi concorrenti. Tra loro Andrea Zenga e Mario Ermito, oltre alle due bellissime Cecilia Capriotti e Carlotta dell'Isola. Non rimane che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip.