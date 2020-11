Grave lutto per Asia Argento: è morta la mamma. "Mi manca la terra sotto i piedi"

Grave lutto per Asia Argento. L'attrice ha dato l'ultimo saluto alla madre, Daria Nicolodi, attraverso i social network. La donna, 70 anni, è morta nelle scorse ore per cause non ancora rese note. L'indiscrezione era trapelata nelle prime ore della giornata dal fonti vicine a Dario Argento. L'ufficialità del decesso è arrivato, però, solo poche ore fa attraverso la pagina Instagram di Asia Argento, dove l'attrice ha dedicato un lungo e accorato ricordo alla madre.

" Riposa in pace mamma adorata ", con queste parole Asia Argento ha annunciato al popolo social la scomparsa della mamma. L'attrice ha scelto il web per rendere omaggio alla madre, Daria Nicolodi, conosciuta soprattutto per i ruoli cinematografici interpretati in alcuni dei più famosi film di Dario Argento e per l'attività di sceneggiatrice. " Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire - ha proseguito Asia Argento su internet - Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Io sarò per sempre la tua Aria ".

Nata a Firenze nel 1950 Daria Nicolodi ha vissuto in pieno il mondo dello spettacolo.teatrale e cinematrograficaprima e sceneggiatrice poi la Nicolodi è stata la protagonista di uno dei film cult del maestro dell'horror, "Profondo Rosso", vestendo i panni di Gianna Brezzi. Con Dario Argento poi collaborò a vario titolo a quasi tutti i suoi film da Suspiria (1977) a Inferno (1980), da Phenomena (1984) a Opera (1987). Ma fu anche protagonista di pellicole italiane come "Maccheroni" di Ettore Scola e "La proprietà non è più un furto" con. Appassionata di esoterismo e occulto, fu sul set di Profondo Rosso che si innamorò di Dario Argento e con il quale ebbe una relazione duratura. Dal loro amore, nel 1975, nacque Asia la sua secondogenita. L'attrice, che lo scorso 19 giugno aveva festeggiato i 70 anni insieme alle sue figlie e ai nipoti, negli ultimi dieci anni era scomparsa dalla scena pubblica. L'ultima intervista l'aveva rilasciata al Manifesto lo scorso luglio, un momento per ripercorrere la sua lunga carriera.