Grave lutto per Giulia Salemi: "L'hanno trovato morto in casa"

" È morto mio fratello Abdolhamid ". L'annuncio fatto sui social network da Fariba Tehrani, ex naufraga dell'Isola dei famosi, è straziante non solo per il dolore legato alla perdita, ma anche per le circostanze. Lo zio di Giulia Salemi è stato trovato senza vita nella sua casa, solo, vittima di un arresto cardiaco, che non gli ha lasciato scampo.

La drammatica notizia è stata data da Fariba Tehrani attraverso la sua pagina Instagram, dove nelle scorse ore ha pubblicato la foto del fratello accompagnata da parole cariche di dolore: " Il mio cuore è a pezzi, stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Sono a pezzi ". Secondo quanto riferito dalla madre di Giulia Salemi l'uomo, Abdolhamid Mohammad Tehrani, aveva fatto il vaccino contro il Covid due mesi fa, ma aveva comunque contratto il virus. Non è chiaro se il decesso sia legato al coronavirus o meno, ma la Tehrani ha precisato i motivi della morte: " Lo hanno trovato senza vita per un arresto cardiaco ".

La morte improvvisa dell'uomo ha scosso tutta la famiglia. Sotto al post condiviso da Fariba sul web sono decine i commenti di cordoglio per la drammatica perdita. A sostenere l'ex isolana oggi sono i suoi fan, ma anche volti noti dello spettacolo come Valentina Persia, Francesca Lodo e Emanuela Tittocchia, che con lei hanno partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei famosi. La stessa Giulia Salemi ha voluto lasciare un messaggio sotto al post, scossa dalla prematura scomparsa dello zio. " La vita è ingiusta ", ha scritto su Instagram l'ex gieffina, condividendo nelle sue storie la foto dell'uomo con un cuore spezzato.

Chi segue l'influencer sui social network sa quanto la figura dello zio e della sua famiglia di origine fosse importante per Giulia Salemi. Dell'uomo e delle cugine, che vivono in Iran paese di origine di Fariba Tehrani, l'ex gieffina aveva già parlato nel novembre del 2019, quando in Iran era scoppiata una crisi diplomatica. In quell'occasione la Salemi si era detta preoccupata per l'incolumità degli zii e delle cugine, che per giorni erano risultati irrintracciabili a causa delle rivolte nel paese mediorientale. Oggi la notizia della morte dell'uomo getta nello sconforto Fariba e Giulia.