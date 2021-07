"Dedico la spunta blu alla Carrà": il gesto choc ai funerali

Nel giorno dell'ultimo saluto a Raffaella Carrà, regina indiscussa della televisione italiana, il web si è scagliato contro Giulia Salemi. Un tweet pubblicato dall'ex gieffina in "onore" della popolare conduttrice - a poche ore dal funerale trasmesso in diretta tv - è apparso di cattivo gusto a molti e la polemica sui social network si è letteralmente infiammata.

" Opportunista", "fuori luogo" e "irrispettosa". S ono solo alcune delle critiche che gli internauti hanno rivolto a Giulia Salemi dopo la pubblicazione del suo cinguettio. L'influencer italopersiana ha scelto di festeggiare la "spunta blu" - il simbolo che i social assegnano ai profili dei personaggi noti ritenuti autentici - pubblicando sulla sua pagina Twitter un messaggio. Nel farlo però la Salemi ha scelto di tirare in ballo anche l'icona della tv nostra, Raffaella Carrà, scomparsa all'età di 78 anni il 5 luglio scorso: " Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella ".

Sono bastati pochi minuti perché si scatenasse la bagarre social. L'ex gieffina è stata accusata di voler sfruttare il momento e la popolarità dei Raffaella Carrà per prendersi la scena sul web e sono piovute le critiche: " Rispetto per i morti per favore", "Credo sarebbe stato preferibile fare una dedica alla grande Raffaella, amata da tutti noi, senza mettere in mezzo un proprio successo personale... de gustibus, ma ho trovato questo post un pochino fuori luogo", "Questo tweet è irrispettoso. Cosa c'entra la spunta blu con la memoria di Raffaella? Poteva benissimo dedicarle delle belle parole senza mettere in mezzo il verificato di Twitter ".

A poco sono valsi i commenti dei sostenitori di Giulia Salemi, che hanno provato a discolparla parlando di "ingenuità" come già aveva fatto la madre Fariba in altre occasioni. Le polemiche non si sono placate e i cinguettatori hanno continuato a criticarla con sdegno: " Come se a Raffaella potesse interessare la spunta blu su un social come omaggio", "Si rivela la solita opportunista. Cerca ogni modo e maniera per emergere. Con opportunismo" . Un gesto di cattivo gusto che l'influencer non ha voluto spiegare. Nonostante le critiche e i commenti negativi, infatti, la Salemi non ha replicato alle accuse che il web le ha mosso né rimosso il tweet dal suo profilo come richiesto da qualcuno. Lei ora è sempre più concentrata sui progetti al fianco di Pierpaolo Petrelli.