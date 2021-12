"Ha bestemmiato". Rivolta social contro Soleil

A poche ore dalla nuova diretta del Grande fratello vip è scoppiato l'ennesimo caso. Una rivolta in piena regola contro Soleil Stasi, che sta tenendo banco da ore su Twitter con l'hashtag #fuorisoleil. L'influencer è finita nel mirino delle polemiche per avere pronunciato una frase in inglese, che a molti è sembrata proprio una bestemmia.

Il video, che inchioderebbe la Stasi, è iniziato a circolare due giorni fa. L'audio del filmato non è ottimale, ma le riprese mostrano il viso di Soleil e il labiale non lascerebbe dubbi alle interpretazioni. Il caso, cominciato in sordina, è montato in breve tempo sui social network e su Twitter il popolo del web ha chiesto la sua squalifica a gran voce: " Perché fuc*ing accostato a god è una bestemmia", "Provvedimento per Soleil oppure rientrano Dosio, Impastato e Bettarini" .

Migliaia di cinguettii hanno inondato il popolare social, facendo finire l'hashtag #fuorisoleil in tedenza per ore. Tutto a poche ore dalla diretta. A poco sono valse le giustificazioni di alcuni fan dell'influencer, che hanno parlato di "slang" e modo di dire utilizzati spesso da lei, come nel caso del bitch rivolto alla Fico. E in rete è cresciuta la polemica: " Leggo alcuni tweet che dicono che la frase di Soleil non è una bestemmia in quanto è uno slang americano. Ma il madoska di Bettarini che cos'era? Ma qua veramente si fa di tutto per salvare l'insalvabile", "Anche quelli Dosio e Bettarini erano un intercalare e di certo non volevano offendere nessuno eppure sono stati squalificati! ". Anche l'ex gieffino Filippo Nardi si è inserito nella discussione, in quanto madrelingua inglese: " Mi sento in dovere di tradurre una frase della signorina Soleil... A me sembra una bestemmia (anche se detto in inglese) ".

Gli internauti chiedono dunque che non siano usati due pesi e due misure e che l'influencer, come Dosio, Bettarini & Co., venga squalificata per le sue parole. Il tutto mentre nella casa di Cinecittà la Stasi è arrivata ai ferri corti con Alex Belli. L'attore potrebbe abbandonare il programma nelle prossime ore, scegliendo di non prolungare la sua partecipazione dopo avere appreso che la fine del reality è stata posticipata a marzo. La Stasi ha avuto un duro confronto con Alex tra baci "finti" e lacrime. L'ennesima puntata di quella che a tutti sembra una vera e propria soap opera. Se Soleil non verrà squalificata per la bestemmia, sicuramente sarà al centro delle dinamiche della nuova diretta con l'ennesimo confronto con l'attore.