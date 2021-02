"Ha bestemmiato?", Tommaso Zorzi a rischio squalifica. Il video che fa discutere

Sono passati cinque mesi dall'inizio del Grande Fratello Vip, ma i colpi di scena continuano a susseguirsi a ritmo incessante. Dopo l'espulsione di Alda D'Eusanio, per le pesanti affermazioni contro il compagno di Laura Pausini, una nuova squalifica potrebbe essere dietro l'angolo. Nelle ultime ore si è scatenato, infatti, lo Zorzigate per la presunta bestemmia che Tommaso Zorzi avrebbe pronunciato durante una partitella di pallavolo in giardino.

Il popolo dei social network è diviso. Da una parte in molti sono pronti a scommettere che Tommaso Zorzi sarà l'ennesimo squalificato di questa edizione del reality. Dall'altra i fedelissimi lo difendono a spada tratta, parlando di parole di dubbia interpretazione. Nel mezzo c'è il filmato della presunta bestemmia, che sta circolando da ora su Twitter e Instagram. Nel video si vedono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi giocare a pallavolo in giardino contro Pierpaolo Petrelli e Andrea Zenga. Ad assistere al match ci sono Stefania e Samantha. Durante la concitazione del gioco si sente Tommaso pronunciare chiaramente la parola " porco " e le parole di Pierpaolo immediatamente dopo (" Dieci, quindici cambio! ") fanno emergere il sospetto che Zorzi abbia detto una bestemmia.

La vicenda ha accesso un'inevitabile discussione che su Twitter ha fatto finire addirittura in tendenza il nome di Tommaso Zorzi e gli utenti del web sono divisi: " A sto giro la bestemmia non gliela leva nessuno, mi sto preparando mentalmente", "Eh, mi sa di sì ma non si sente chiarissimo l'ultima parte", "Ehm si sente abbastanza chiaro ma non penso lo squalifichino forse perché si è fermato a di e non ha completato la bestemmia Sarebbe un cavillo ma non penso vogliano perdere un personaggio come Zorzi" . Si prospetta dunque una serata di fuoco per l'influencer milanese che dovrà spiegare quanto successo nella prossima diretta del Grande Fratello Vip. Il tutto dopo una settimana densa di avvenimenti e carica di dolore. La morte improvvisa di Lucas Mello, fratello minore di Dayane Mello, ha turbato la tranquillità dei concorrenti che ora si apprestano a trascorrere le ultime settimane di permanenza nella Casa. Zorzi riuscità ad arrivare in finale alla luce degli ultimi fatti? Il responso nella diretta di stasera.