"Ha subito un intervento". Problemi di salute per Arisa: annullati i concerti

" L'artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute ". Con queste parole il management di Arisa, che si occupa del suo tour e della sua immagine artistica, ha comunicato l'annullamento del concerto, che la cantante avrebbe dovuto fare in provincia di Roma il 2 settembre. E tra i fan è scattato subito l'allarme.

L'account Instagram di Arisa è silente da un paio di giorni e questo aveva già insospettito chi è abituato a seguirla quotidianamente attraverso i social network. Nessuna foto, nessuna storia per raccontare della sua estate in giro per l'Italia con il suo "Ero romantica little summer tour". I fan erano pronti, però, a accoglierla a Velletri per uno degli ultimi concerti in programma, ma Arisa ha annullato l'evento a causa di non ben chiari " problemi di salute ".

A annunciare la cancellazione del live sono stati gli organizzatori della tournée, l'International Music And Arts, che hanno comunicato la spiacevole notizia al pubblico attraverso i propri canali social. Ma sui problemi di salute della cantante nessuna notizia. Un piccolo chiarimento è arrivato invece dalla Proloco di Velletri, che sulla pagina Facebook istituzionale ha fatto sapere: " Abbiamo ricevuto comunicazione dalla Produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico ". Cosa sia successo all'artista non è chiaro, ma i fan si sono subito preoccupati per lei.