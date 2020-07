"Hai la fissa per le Rodriguez". Stefano De Martino punzecchiato in diretta

Anche a Made in Sud tiene banco (e non poteva essere altrimenti) il triangolo più chiacchierato dell'estate che vede protagonisti Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Il conduttore è finito nel mirino del comico Peppe Iodice che, nell'utima puntata dello spettacolo in prima serata su Rai Due, si è divertito a bersagliare di battute pungenti De Martino.

La presunta liaison tra i tre volti noti della televisione è il gossip del momento e se da una parte Alessia Marcuzzi prende le distanze da tutto e tutti e Belen fa smentite sui social, Stefano De Martino è sempre più nel mirino del web e della satira. A "complicare" la sua situazione la recente paparazzata in compagnia della showgirl sudamericana Mariana Rodriguez. De Martino è stato infatti pizzicato dai fotografi del settimanale Chi in compagnia della bella showgirl, mentre i due si godevano una serata sulla barca dell'ex ballerino di Amici. Nessuna conferma né smentita su una possibile relazione tra i due, ma le fotografie hanno comunque scatenato il chiacchiericcio sul web e sui social network.

L'occasione per Peppe Iodice di stuzzicare il conduttore durante l'ultima puntata di Made in Sud. Il comico partenopeo ha prima rimproverato l'ex marito di Belen: " Ma anche tu gli fai prendere l'ipad? Tu sei tutto scemo! ". Poi ha sferrato la frecciatina più ghiotta della serata legata proprio all'omonimia delle due belle sudamericane: " Ho saputo che stai conoscendo...stai scandagliando con questa nuova signorina. Ma a te ti fa ingrifare proprio il cognome? Pure sudamericana! Ma perché non ti fidanzi con una napoletana? ". Una battuta alla quale Stefano De Martino non ha esitato a replicare: "Magari".

Non è la prima volta che Stefano De Martino finisce nel mirino dei comici del suo spettacolo su Rai Due. Da settimane, infatti, in trasmissione il conduttore è bersaglio facile di gag e battute, alle quali non si sottrae. Anche durante una delle ultime puntate di Domenica In - dove era stato ospite di Mara Venier, che lo vorrebbe al suo fianco nella prossima stagione - l'ex ballerino di Amici era stato al centro di una pungente satira, che lo aveva messo in forte imbarazzo.