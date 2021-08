La Regina convoca d'urgenza la famiglia: spunta il piano per bloccare Meghan

La regina Elisabetta si trova a Balmoral per trascorrere il consueto periodo di vacanze estive fino a ottobre. Quest’anno, per la prima volta, non avrà accanto il principe Filippo, pronto a offrirle il suo sostegno e i suoi preziosi consigli. Sua Maestà, però, non si perde d’animo e riunisce la famiglia per impostare un nuovo piano di difesa contro Harry e Meghan e assicurare il futuro della Corona.

Un barbecue per parlare della Megxit

Ogni anno, in agosto, la Regina predispone tutto il necessario affinché la royal family venga accolta con gli onori dovuti e rimanga a Balmoral a tenerle compagnia. In realtà questi incontri servono anche per fare il punto della situazione dopo un anno intero di lavoro e impegni. I Windsor avevano l’abitudine di partecipare al barbecue preparato dal principe Filippo. Quest’anno, a quanto pare, la tradizione verrà rispettata lo stesso, in memoria del duca di Edimburgo, ma la riunione di famiglia avverrà in un’atmosfera forse più tesa e carica di aspettative.

Stando alle indiscrezioni, la regina Elisabetta non vedrebbe l’ora di tornare a una vita normale, ma sa che, al di là della pandemia su cui non ha alcun potere, c’è un altro problema che rischia di compromettere l'avvenire della monarchia. Una questione su cui può agire fin da subito, con l’aiuto del principe Carlo e del principe William. Preservare la Corona dagli attacchi sempre più insistenti e diretti di Harry e Meghan. Schivare le frecce avvelenate e parare i colpi al meglio, facendosi scudo con una strategia comunicativa e d’immagine adeguata.

Per questo, dicono i giornali, la regina Elisabetta avrebbe convocato d’urgenza la royal family. Dietro all’annuale riunione di famiglia si nasconderebbe l’intento di capire come comportarsi con i Sussex e, soprattutto, se e come rispondere alle polemiche che susciterà l’autobiografia del principe Harry. Sappiamo che Sua Maestà non avrebbe più intenzione di restare in silenzio di fronte alle dichiarazioni scandalose del nipote. Lo scorso giugno il Dailly Mail aveva scritto: “La Regina non rimarrà più in silenzio quando il duca e la duchessa di Sussex permetteranno a delle ‘menzogne’ di circolare pubblicamente”. Un insider di corte aveva aggiunto: “Si tratta di stabilire se ciò che viene riportato sia o meno un’accurata versione di ciò che è accaduto in realtà”.

La sovrana, però, vorrebbe alternare la fermezza a dei tentativi di riconciliazione. La pace o, almeno, una tregua, le consentirebbero di evitare nuove rivelazioni da parte dei Sussex. La strada, però, è tutta in salita e le recenti interviste di Harry e Meghan lo hanno dimostrato. C’è anche un altro motivo dietro alla convocazione della royal family: traghettare la monarchia nel futuro. Dopo la Megxit e l’uscita di scena del principe Andrea, i compiti e gli impegni devono essere riassegnati tra i membri del casato ed è necessario stabilire chi può prendersi nuove responsabilità.

Gli invitati al summit

Al vertice saranno presenti i Cambridge con i figli, la principessa Anna, il principe Edoardo con la moglie Sophie di Wessex, naturalmente il principe Carlo con Camilla e una presenza inaspettata: Sarah Ferguson. Benché i rapporti tra la duchessa di York e il principe Filippo si siano deteriorati dopo il divorzio da Andrea, Sua Maestà ha sempre avuto una certa simpatia per l’ex nuora. Le sarebbe grata soprattutto per la discrezione e la lealtà dimostrata negli anni e avrebbe deciso di renderla partecipe delle decisioni di famiglia.

Secondo gli esperti, a risentire del nuovo clima che si respira in famiglia saranno le figure sempre più centrali di William e Kate. Il loro ruolo si sta evolvendo, li aspetterebbero più doveri e maggiori pressioni da sopportare. L’esperta Daniela Elser ha commentato all’Express: “[La vacanza] sarà diversa da qualunque altra vissuta da William e Kate”. A cominciare dal vuoto lasciato dal principe Filippo. Infatti l’esperta ha aggiunto: “La sua assenza, per la prima volta in 75 anni, sarà profondamente sentita”. I Cambridge saranno coinvolti in prima persona nello studio di una controffensiva in grado di bloccare quella che la Elser chiama “offensiva mediatica contro il Palazzo” portata avanti da Harry e Meghan.