Heidi Klum confessa: "Anche mio marito sta ​male, attendiamo i risultati del tampone"

" Anche mio marito, di rientro dal suo tour un paio di giorni fa, oggi si sente male ", Heidi Klum ha scelto i social network per comunicare ai suoi follower che anche il compagno, il musicista dei Tokyo Hotel, Tom Kaulitz, è malato. Venerdì la top model tedesca aveva annunciato ai fan di avere sintomi influenzali preoccupanti e che temeva di aver contratto il coronavirus. Oggi la notizia che anche suo marito si è ammalato.

Solo pochi giorni fa Heidi Klum aveva svelato, attraverso i suoi profili social, di avere febbre e raffreddore ma di non essere riuscita a trovare un dottore che la sottoponesse al tampone per il coronavirus. Nell’ultimo post condiviso sul suo account Instagram, però, la modella e giudice del reality "America’s Got Talent" ha svelato che anche il compagno, Tom Kaulitz, si è ammalato. Con un toccante video in cui la coppia si mostra mentre si bacia attraverso il vetro di una finestra, la top model ha rivelato che i due vivranno separati per evitare ulteriori contagi: " Per sicurezza, stiamo separati fino a quando non avremo i risultati dei nostri test di Coronavirus (che siamo stati finalmente in grado di ottenere oggi). Non vogliamo diffondere germi e rischiare che gli altri si ammalino ... anche l'un l'altro! Per quanto voglia abbracciarlo e baciarlo, è più importante fare la cosa giusta e non diffondersi ulteriormente ".