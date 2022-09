William e Harry uniti per la Regina: cosa c'è dietro la passeggiata

Non vedevamo William, Harry, Kate e Meghan insieme dal Commonwealth Day del 9 marzo 2020. La morte della regina Elisabetta è riuscita a riunirli, lo scorso 10 settembre, di fronte ai cancelli del Castello di Windsor. Le due coppie si sono fermate a osservare il tributo del popolo a Sua Maestà, i fiori e i biglietti pieni d’affetto. Gli esperti, però, si chiedono cosa ci sia dietro questa reunion, se sia il preludio di una pace duratura o solo una tregua momentanea.

Insieme in nome della Regina

La regina Elisabetta sarebbe “orgogliosa” del principe William, ha detto una fonte al Telegraph. Sembra, infatti, che sia stato il nuovo principe di Galles a invitare suo fratello a unirsi alla passeggiata di fronte ai cancelli del Castello di Windsor, lo scorso 10 settembre. Una camminata storica, secondo alcuni tabloid, durata circa 40 minuti. Un altro insider, come riportato dal Washington Post, ha precisato: “Il Principe di Galles ha invitato il duca e la duchessa a unirsi a lui e alla principessa di Galles. Il Principe di Galles ha pensato fosse una importante dimostrazione di unità in un momento incredibilmente difficile per la famiglia”.

I Cambridge e i Sussex si sono soffermati a leggere i biglietti inviati dal popolo alla nonna e a tutta la royal family. Una fonte ha dichiarato a Page Six: “Siamo tutti molto grati, entrambe le parti hanno messo da parte [i loro screzi] per la Regina”. Tuttavia le cose sarebbero un po’ più complicate di così. Il Times of London ci rivela che William e Harry sarebbero arrivati a compiere la famosa camminata dopo “lunghi negoziati preliminari dietro le quinte” , che avrebbero addirittura ritardato l’arrivo delle due coppie a Windsor di ben 45 minuti (elemento che non depone a favore di una eventuale riconciliazione).

Il principe William avrebbe teso la mano al fratello, ma basando la presunta tregua non sui sentimenti, bensì su accordi concreti. Ancora il Telegraph ha scritto in proposito: “Percependo chiaramente che non era il momento delle recriminazioni, ma della riconciliazione, è stato come se [William], quarantenne e padre di tre figli stesse provando a riflettere il suo status, che si è elevato a quello di ‘fedele vassallo’ del re. Non si è trattato di una dimostrazione di amore fraterno, ma di una affermazione di [cambiamento] di rango fatta dal secondo uomo più importante del regno”.

William e Harry si sono riconciliati?

Ingrid Seward ha una risposta precisa a questa domanda: “William, in qualità di fratello maggiore e senior royal, ha offerto un ramoscello d’ulivo al fratello minore. Ma il fatto che abbiano messo da parte le meschinità non significa che si siano riconciliati o che mai lo faranno. Non credo ci sia mai stato tutto questo amore tra loro. Hanno sempre avuto le loro divergenze, una rivalità. Riteniamo vivessero in simbiosi, ma era un’illusione…”. Un insider ha sottolineato al Sun: “Non siamo allo stesso livello [in cui eravamo al momento del] funerale del principe Filippo, quando William e Harry non camminarono uno accanto all’altro. Le cose non sono cambiate…ma i due possono coesistere. Ma la visita [a Windsor] non cambia nulla. È la stessa situazione [avvenuta] durante il funerale di Filippo, quando William e Harry hanno messo da parte le loro divergenze e si sono supportati l’uno con l’altro…”.

Ricordiamo che di mezzo ci sono sempre le dichiarazioni fatte da Harry e Meghan tramite interviste e podcast e la famosa autobiografia del duca di Sussex, che dovrebbe essere pubblicata per il prossimo Natale. Forse non possiamo parlare (ancora) di pace, ma solo di una tregua stipulata in nome della Regina, in rispetto al periodo di lutto di una famiglia e di una nazione intera. Pare anche che William e Harry abbiano momentaneamente deposto le armi su richiesta di Carlo III. I tabloid hanno notato che le interazioni tra le coppie sarebbero state molto formali. In particolare l’attenzione si è concentrata su Kate Middleton, la principessa del Galles e Meghan Markle. A Sky News Rita Panahi ha dichiarato che tra le due cognate ci sarebbe stato “poco calore” , aggiungendo: “Questo è un momento cruciale per le fratture familiari. O affronteranno insieme questo processo, o la frattura diverrà ancora più profonda”.

Non è chiaro, dunque, se siamo a un momento di svolta, positiva o negativa, ma gli esperti sono scettici sulle possibilità di pace. Per ora sembra proprio che la ragion di Stato abbia trionfato sui sentimenti. Una fonte ha detto al People: “È un momento storico straordinario e profondamente personale per la famiglia, così speri e pensi che tutti i suoi membri si uniscano e sostengano in modo particolare il re. Forse nel far ciò alcune ferite potranno essere sanate”. Per la verità i gesti di complicità più autentici, durante la passeggiata dello scorso 10 settembre, li abbiamo visti all’interno delle singole coppie. William e Kate si sono limitati agli sguardi, mentre il principe Harry ha persino aperto la portiera dell’auto alla moglie, cortesia che non è passata inosservata sui social, dove il duca è stato definito “un gentleman” .