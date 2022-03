"La Hunziker bacia un altro": ecco con chi è stata beccata

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Questa è la notizia che arriva dalla Germania, dove il settimanale Bunte ha pubblicato uno scatto della showgirl svizzera, molto nota anche nel Paese teutonico, insieme a un uomo che non era Tomaso Trussardi. La rottura tra i due è stata resa di dominio pubblico ormai diverse settimane fa ma pare che la separazione sia databile molti mesi addietro. Per lungo tempo i due hanno vissuto vite separate, riuscendo nell'intento di mettere a tacere i pettegolezzi fino a quando non hanno reso pubblica la rottura della coppia con un comunicato stampa congiunto, una sorta di tana liberi tutti per Michelle e per Tomaso, che ora sono più che mai liberi di viversi la loro vita, anche con altre persone. E Michelle Hunziker pare abbia trovato un altro uomo o, almeno, questo è quello che si dice in Germania, anche se la foto pubblicata sul settimanale lascia molti dubbi.

Lui è Giovanni Angiolini, medico ortopedico di origine sarda, che gli amanti dei reality show conoscono bene per aver partecipato a un'edizione del Grande fratello molti anni fa. Palestrato, in carriera e spesso presente in tv come esperto di medicina, Giovanni Angiolini è stato affiancato in alcune occasioni ad altre donne di spettacolo, con firt più o meno confermati. Ora la foto che lo ritrae in compagnia di Michelle Hunziker mentre si scambiano un bacio. Raccontato così, lo scenario potrebbe non lasciare dubbi circa i rapporti i due, ma c'è un però, perché per baciare il bel dottore la showgirl svizzera non si è sfilata la mascherina, costringendolo a poggiare le sue labbra su quella. Al di là di una questione igienica, perché Michelle Hunziker ha agito così? Secondo qualcuno potrebbe essere solo un modo per depistare i paparazzi, secondo altri i due sarebbero solo amici e quel bacio altro non è che un simpatico gioco con i paparazzi.

D'altronde, Michelle Hunziker ha fatto qualcosa di simile sul palco del suo one woman show insieme a Eros Ramazzotti. I due si sono ritrovati sul palco dopo tantissimi anni di lontananza, non prima di aver appianato rancori e incomprensioni che molti anni fa li hanno portati al divorzio. Dopo aver concordato sull'insistenza e sulla sconvenienza di un certo tipo di gossip che li vorrebbe nuovamente insieme come una coppia, i due si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra, che ha nuovamente alzato le quotazioni del ritorno di fiamma. Ovviamente si trattava solo di una trovata scenica, di uno scambio d'affetto tra due persone che si sono amate e ora si vogliono bene. Che possa essere lo stesso anche con Giovanni Angiolini? Lo dirà solo il tempo.