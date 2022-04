I retroscena su Belve: "Buffon ha rifiutato, la Lamborghini...."

La nuova stagione di Belve è in pieno svolgimento e non smette di fare parlare di sé. Non solo per le interviste andate in onda - che hanno aperto polemiche e discussioni - ma anche per quelle che non sono mai state trasmesse o che addirittura non sono mai state registrate.

" C'è una lunga lista di persone che hanno rifiutato l'invito a Belve ", ha svelato la conduttrice Francesca Fagnani intervistata dal sito RollingStone. Già perché andare ospiti nel programma del venerdì sera di Rai Due non è cosa da tutti. Il ritratto dei protagonisti, seppure biografico, vede anche domande scomode e spesso pungenti e non tutti gli artisti sono pronti a esporsi. Chi lo ha fatto, vedi Rettore di recente, è finito nel mirino delle critiche e rifiutare per tanti è più facile.

Sollecitata nell'intervista, Francesca Fagnani ha fatto nomi e cognomi di chi si è rifiutato di essere intervistato a Belve: " La Golino, la Morante, io non scelgo il nome importante, ma quello giusto. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante ma niente ". Il loro rifiuto è stato accolto con dispiacere dalla Fagnani, che però ha ammesso: " Belve è un'intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire 'taglia questo, taglia quest’altro' o fa mille problemi, come la Lamborghini ".