"Iannone? La gente mi appioppa un fidanzato a settimana". La Buccino smentisce il flirt

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare in rete del flirt tra Andrea Iannone e Cristina Buccino che, intervistata da Vanity Fair, ha smentito categoricamente ogni conoscenza sentimentale con il motociclista.

Dopo la fine della relazione tra Iannone e Giulia De Lellis, si è iniziato a parlare di una conoscenza tra Andrea e la Buccino. Secondo i ben informati, infatti, i due avrebbero iniziato a frequentarsi via social scambiandosi una serie di “like” che hanno insospettito gli utenti della rete. Una serie di indizi, poi, sembravano aver confermato il gossip e alcune foto pubblicate da Cristina su Instagram lasciavano intendere che lei fosse proprio a Lugano, a casa di Iannone.

Le immagini che sembravano confermare la relazione tra i due hanno fatto velocemente il giro del web e, se Andrea Iannone ha sempre preferito non dare adito al gossip con commenti o smentite in merito ai suoi presunti flirt, nelle ultime ore Cristina Buccino ha preso la parola e detto la sua in merito alla sua ipotetica liaison con il motociclista.

Intervistata da Vanity Fair, la influencer non ha avuto problemi nel far sapere che i rumors sulla sua vita privata sono assolutamente infondati. “ In questi casi non c’è da rispondere, mi viene da ridere mi faccio una risata – ha detto la Buccino in merito al flirt con Iannone - . La gente ne dice di ogni, mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso ”.

Dopo queste dichiarazioni, però, sono tanti coloro che continuano a sostenere che tra loro ci sia – o ci sia stato – del tenero. Secondo qualcuno, infatti, la smentita della Buccino potrebbe essere semplicemente servita a depistare il gossip oppure, se realmente qualcosa c’è stato, potrebbe essere già finito.

Lo stesso Andrea Iannone, in una recente intervista, aveva spiegato che una donna che deve stare al suo fianco dovrebbe, prima di tutto, avere una certa maturità. Una frecciata, quest’ultima, indirizzata a Belen Rodriguez e Giulia De Lellis e che, oggi, potrebbe essere anche rivolta a Cristina Buccino.