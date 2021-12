"Idiota", "Iena". Rissa sfiorata tra Lulù e Maria Monsé

Serata ad alta tensione nella casa del Grande fratello vip. Nell'ultima diretta del reality gli animi si sono decisamente accesi tra Lulù Selassie e Maria Monsè e la discussione è degenerata, sfiorando la rissa.

Le due concorrenti non riescono proprio ad andare d'accordo. Durante la prima settimana di permanenza nella Casa, Maria Monsè si è più volte scontrata con Lulù - e con altri gieffini - per colpa di visioni opposte. Il carattere forte di entrambe le ha portate spesso al confronto su toni mai amichevoli e nell'ultima puntata del Grande fratello vip si è consumata l'ennesima lite davanti alle telecamere. Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Lulù sulla reciproca antipatia, soprattutto dopo che la Selassiè aveva definito " imbecille " e " idiota " Maria.

La principessa ha provato a giustificare le sue offese: " Lei è una persona triste e ignorante che si permette di prendere in giro chi ha attacchi di panico, ma in molti ne soffrono e lei non deve permettersi. Quando uno ha un attacco di panico non si sta facendo una risata con gli amici, è brutto. Mi ha denigrato ". Le urla di Lulù e Maria Monsè si sono accavallate. Mentre l'una accusava, l'altra ribatteva e inevitabilmente le due si sono ritrovate a inveire a pochi passi l'una dall'altra pronte alla rissa.

" Tu stai girando la frittata, hai origliato. Stai calma. Io mi permetto eccome, sei una iena", ha gridato la Monsè, mentre Lulù ha ribattuto vis a vis: "Io mi permetto, tu sei un'idiota ". Uno scontro che si stava per trasformare in una vera e propria rissa se non fosse stato per l'intervento di Giucas, Sophie e Carmen Russo, che hanno prontamente diviso le due concorrenti, evitando che arrivassero alle mani. Ma gli animi non si sono placati.