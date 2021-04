"È impazzita?", gelo all'Eredità. Alla concorrente scappa una parolaccia

Negli ultimi giorni l'Eredità, il quiz show preserale di Rai Uno, è sulla bocca di tutti. Prima per l'ex concorrente scrittore di thriller arrestato per omicidio, poi per la polemica sulla presunta ghigliottina "truccata" che ha scatenato i telespettatori. Ed infine la parolaccia sfuggita ad una delle concorrenti in gara, che ha fatto infiammare i social network con tanto di meme e battutine.

La puntata di giovedì è iniziata come di consueto con i giochi introduttivi, ma dopo poco si è consumata l'imbarazzante gaffe di una delle nuove concorrenti, Giulia. Arrivata al duello contro la campionessa in carica, Monica, la giovane si è trovata di fronte ad una domanda ostica. " Corrente filosofica dell'antichità con la S" , le ha chiesto Flavio Insinna, ottenendo come risposta: "Socratica". Il conduttore dice di "no" e Giulia va nel panico cercando di trovare la parola giusta, ma lasciandosi scappare una parolaccia: " Cazzo ". Salvo poi rispondere correttamente e mandare a casa la campionessa.

Giulia scandalosa... E si è sentito pure che ha detto c....", "Ho sentito bene??", "Ma questa è impazzita?!".

"C'era quasi, ma 5 lettere erano troppo poche...", "Avete sentito Giulia all'Eredità, lo ha detto davvero?!"

La colorita esternazione sembra essere sfuggita a Flavio Insinna (o forse ha preferito glissare). Ma non ai telespettatori più social, che susi sono letteralmente scatenati: "E ancora:. Tutti increduli per quell'esternazione uscita dalla bocca della concorrente in un momento di difficoltà. Qualcuno ha pensato addirittura di lanciare un sondaggio per capire se la parola pronunciata non fosse in realtà "pazzo". Un gioco nel gioco perché il filmato condiviso da Danilo di Fiumicino - uno degli ospiti fissi nel programma radiofonico Chiamate Roma Triuno Triuno del Trio Medusa - non lascia tanti dubbi.

In Rai non si smette, dunque, di collezionare gaffe. L'ultima in ordine di tempo è avvenuta a I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus, dove il parente misterioso non ha riconosciuto il figlio nella fase finale del gioco. Un imbarazzante siparietto, che ha coinvolto anche il notaio in studio, che ha fatto perdere alla concorrente in gara, Monica Leofreddi, 25mila euro per colpa di uno scambio di persona.